Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (23.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Die Erwartungen an den US-Chiphersteller seien hoch. Am kommenden Montag lege AMD die Q3-Zahlen vor. Dabei solle der Gewinn im Vergleich zum vorherigen Quartal fast verdoppelt werden. Im Anschluss sei mit starken Kursbewegungen zu rechnen. Darauf sollte man jetzt achten.Seit zwei Jahren klettere die AMD-Aktie kontinueirlich nach oben und habe am 2. September bei 94,28 USD ein neues Allzeithoch markiert. Von dort aus konsolidiere der Wert in Form eines abfallenden Keils.Aktuell stehe der Kurs knapp unter der 50-Tage-Linie bei 82,03 USD. Würden die Zahlen nun wie erwartet positiv ausfallen, könnte das einen enormen Kaufimpuls generieren. Mit Hilfe des stark überverkauften Stochastik-Indikators könnte der Wert die Durchschnittslinie und die obere Begrenzungslinie bei rund 85 USD überwinden. Danach läge das Kursziel an der 100-USD-Marke. Würden die Erwartungen nicht erfüllt, sei mit einem Rücksetzer bis an die untere Begrenzungslinie bei 72 USD zu rechnen. An dieser Marke verlaufe derzeit auch die 100-Tage-Linie und biete dabei zusätzliche Unterstützung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie: