Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (24.02.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) unter die Lupe.Beim Prozessoren- und Grafikchip-Hersteller AMD kämen derzeit mehrere Dinge zusammen: Coronavirus, Lieferengpasse und möglicherweise ein zu enger Fokus. Infolgedessen verliere die Aktie von AMD nach einem längeren Aufwärtstrend über sieben Prozent. Eine noch größere Korrektur sei aufgrund der starken Kursanstiege in den letzten Monaten möglich.Ende Januar habe es erste Anzeichen für eine nahende Korrektur der AMD-Aktie gegeben. Durch die momentane Coronavirus-Korrektur an den weltweiten Aktienmärkten verliere das AMD-Papier aktuell mit 7,1 Prozent deutlich und notiere bei 45,70 Euro. Dabei sei erst vergangenen Mittwoch (19.02.) mit 54,98 Euro das 52-Wochen-Hoch erreicht worden (gut 16 Prozent über dem momentanen Kurs).Wie bereits Konkurrent NVIDIA leide AMD an den Folgen des Coronavirus: Geschlossene oder nur teilweise ausgelastete Produktion, Lieferengpässe und anziehender Wettbewerb in den Bereichen Grafikverarbeitung, Cloud und Data Center. In letzteren beiden Aspekten könnte AMD auch durch seinen Fokus auf bereits vorhandene Prozessortechnik gegenüber den Wettbewerbern ins Hintertreffen geraten.Dass zeitnah Lieferengpässe eintreten könnten, zeige der aktuell starke Preisanstieg des Ryzen 5 3400G. Dieser habe im November 2019 etwa 140 Euro gekostet, jetzt werde der Prozessor für rund 170 Euro angeboten. Für diesen Preis sei aktuell der deutlich leistungsstärkere Ryzen 5 3600 zu haben, allerdings ohne integrierte Grafikeinheit (angezeigt durch das fehlende G in der Bezeichnung).Anleger bleiben investiert, so Thobias Quaß von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link