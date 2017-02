Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



San Francisco (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten David Wong von Wells Fargo Advisors.

Aktienanalyst David Wong vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien von Advanced Micro Devices Inc.

Die Quartalszahlen von Advanced Micro Devices Inc. würden in eindrucksvoller Weise die stetigen Fortschritte bei der Steigerungn des Umsatzwachstums, der Stärkung der Produktpositionierung und der Verbesserung der Bilanz dokumentieren.

Das Management habe den Zeitplan für die bedeutende neue Prozessorfamilie bestätigt (inklusive Zen Server-Prozessor und Vega Grafik-Familie). Im Juni-Quartal 2017 dürfte es soweit sein.

Analyst David Wong erhöht die EPS-Prognosen für 2017 und 2018 auf minus 0,09 USD sowie 0,00 USD