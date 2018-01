Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

Bala Cynwyd (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Christopher Rolland von Susquehanna Financial:Aktienanalyst Christopher Rolland von Susquehanna Financial rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer neutralen Kursentwicklung.Die Analysten von Susquehanna Financial sind der Auffassung, dass Advanced Micro Devices Inc. im letzten Quartal angetrieben durch das Schürfen von Ethereum mehr Grafikchips verkauft haben könnte als zuvor in Aussicht gestellt. Der positive Trend könnte sich auch in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres fortgesetzt haben.Ungeachtet der jüngsten Preisrückgänge bei Bitcoins & Co sei die Profitabilität beim Schürfen von Kryptowährungen immer noch hoch. Insofern hält Analyst Christopher Rolland Aufwärtspotenzial sowohl beim Q4-Bericht als auch beim kurzfristigen Ausblick für möglich.Auf längere Sicht bestünden aber erhebliche Profitabilitätsrisiken, da die bisherige Profitabilität zu Fehlkäufen bei Grafikkarten geführt haben könnte (zu viele und hochpreisige Karten). AMD könnte stärker als NVIDIA von fallenden Ethereum-Preisen betroffen sein.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:10,30 EUR +0,19% (19.01.2018, 15:30)