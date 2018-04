Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Stacy Rasgon von Sanford C. Bernstein & Co:

Aktienanalyst Stacy Rasgon vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co erwartet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. laut einer Aktienanalyse weiterhin eine marktkonforme Kursentwicklung.

Advanced Micro Devices Inc. habe sehr starke Quartalszahlen vorgelegt.

Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sind der Auffassung, dass das Unternehmen beginne mit den Produkten einen Wendepunkt zu markieren. Zum ersten Mal seien die Bruttomargen besser als vom Markt erwartet. Auch die Guidance für das zweite Geschäftsquartal sei über den Konsensprojektionen angesiedelt.

In ihrer Advanced Micro Devices-Aktienanalyse stufen die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co den Titel unverändert mit "market perform" ein und bestätigen das Kursziel von 13,00 USD.