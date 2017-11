Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

9,37 EUR -1,30% (14.11.2017, 15:20)



Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

11,01 USD -0,72% (14.11.2017, 15:23, vorbörslich)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Nasdaq-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.

(14.11.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Joseph Moore von Morgan Stanley:Aktienanalyst Joseph Moore vom Investmenthaus Morgan Stanley rät Investoren im Rahmen einer Aktienanalyse weiterhin zu einer Untergewichtung der Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD).Die Analysten von Morgan Stanley äußern die Auffassung, dass der Markt für Grafikchips (GPU’s) in 2018 wahrscheinlich um die Hälfte einbrechen wird. Für Konsumenten werde es sich immer weniger lohnen diese Karten im Hinblick auf das Schürfen von Kryptowährungen zu kaufen.Der Ertrag gehe im Vergleich zur Situation von vor sechs Monaten bereits zurück, als im großen Stil Chips von Advanced Micro Devices Inc. und NVIDIA Corp. gekauft worden seien.Nach Ansicht des Analysten Joseph Moore wird diese Entwicklung AMD viel härter treffen als es bei NVIDIA der Fall ist.Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:9,39 EUR -1,14% (14.11.2017, 15:05)