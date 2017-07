Nasdaq-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN US0079031078 / WKN 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden.



Toronto (www.aktiencheck.de) - Advanced Micro Devices-Aktienanalyse des Analysten Ambrish Srivastava von BMO Capital Markets:Aktienanalyst Ambrish Srivastava vom Investmenthaus BMO Capital Markets rechnet im Hinblick auf die Aktien von Advanced Micro Devices Inc. ( ISIN US0079031078 WKN 863186 , Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von BMO Capital Markets bezeichnen den kurzfristigen Ausblick von Advanced Micro Devices Inc. als etwas gemischt. In Richtung der Bekanntgabe der Quartalszahlen sei etwas Vorsicht angebracht. Die Nachfrage nach Kryptowährungen und die entsprechende Profitabilität könnten einen Kollaps erleiden.Auf längere Sicht habe sich aber an den positiven Perspektiven nichts geändert, so der Analyst Ambrish Srivastava. AMD dürfte in neuen Produktbereichen weitere Fortschritte erzielen und Intel sowie NVIDIA Marktanteile abnehmen.In ihrer Advanced Micro Devices-Aktie-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von BMO Capital Markets das "outperform"-Rating sowie das Kursziel von 15,00 USD.