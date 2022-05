Kursziel

Advanced Micro Devices-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 98,00 Neutral Piper Sandler Harsh Kumar 04.05.2022 150,00 Overweight KeyBanc Capital Markets John Vinh 04.05.2022 145,00 Buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 04.05.2022 140,00 Positive Susquehanna Financial Christopher Rolland 04.05.2022 130,00 Buy Craig-Hallum Capital Christian Schwab 04.05.2022 147,00 Buy Jefferies & Co Mark Lipacis 04.05.2022

Börsenplätze Advanced Micro Devices-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

85,79 EUR +2,20% (13.05.2022, 08:31)



XETRA-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

83,49 EUR -4,07% (12.05.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Advanced Micro Devices-Aktie:

87,08 USD -0,96% (12.05.2022)



ISIN Advanced Micro Devices-Aktie:

US0079031078



WKN Advanced Micro Devices-Aktie:

863186



Ticker-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



NASDAQ-Symbol Advanced Micro Devices-Aktie:

AMD



Kurzprofil Advanced Micro Devices Inc.:



Advanced Micro Devices Inc. (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) ist ein in den USA beheimateter Produzent von Mikroprozessoren, Chipsätzen, Grafikchips und System-on-Chip-Lösungen. Die von AMD hergestellten Grafikkarten sind in Spielekonsolen ebenso wie in PCs zu finden. (13.05.2022/ac/a/n)







Sunnyvale (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Advanced Micro Devices Inc. (AMD) (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, Nasdaq-Symbol: AMD) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 150,00 oder 98,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Advanced Micro Devices Inc. hat am 03.05.2022 die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 2. Mai zu entnehmen ist, trotze der Chipkonzern trotzt mit deutlichen Geschäftszuwächsen der jüngsten Schwäche des Computermarktes. Der kleinere Intel -Konkurrent habe den Umsatz im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 71% auf rund 6,8 Mrd. USD gesteigert. Der Quartalsgewinn sei um 42% auf 786 Mio. USD hoch gesprungen.AMD habe den Umsatz in der Sparte Computer und Grafik um rund ein Drittel auf 2,8 Mrd. USD gesteigert. Im Bereich, zu dem unter anderem Chips für Rechenzentren und Spielekonsolen gehören würden, habe es einen Umsatzsprung von 88% auf gut 2,5 Mrd. USD gegeben.Die Quartalsergebnisse hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Advanced Micro Devices-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von KeyBanc Capital Markets, John Vinh, in einer Analyse vom 04.05.2022 den Titel weiterhin mit dem Rating "overweight" eingestuft. Das Kursziel werde von 165,00 auf 150,00 USD gesenkt. Der Analyst habe festgestellt, dass AMD angesichts der Stärke im Rechenzentrum "starke" Ergebnisse und Prognosen veröffentlicht habe, die sich im Jahresvergleich mehr als verdoppelt und die gedämpfte Nachfrage bei Client-Computing und Grafik mehr als ausgeglichen hätten. Dementsprechend habe AMD seinen Ausblick für 2022 erhöht, füge er hinzu.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Advanced Micro Devices-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Advanced Micro Devices-Aktie auf einen Blick: