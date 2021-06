NASDAQ-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:

565,59 USD +2,58% (18.06.2021)



ISIN Adobe Systems-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe Systems-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADB



NASDAQ Ticker-Symbol Adobe Systems-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (21.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Softwarekonzerns Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Adobe Systems habe sehr gute Zahlen vorgelegt. Die Aktie sei nach oben gelaufen und habe ein neues Hoch gemacht. Damit komme sie langsam in einen Bereich, wo es interessant werde, dass das Unternehmen einen Aktiensplit ankündigen könnte. Bei 600/700 USD seien es Trigger-Zahlen, wo die Wahrscheinlichkeit für einen Aktiensplit steige. Von daher gibt es bei der Adobe Systems-Aktie sicherlich zusätzliche Fantasie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.06.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe Systems-Aktie:476,90 EUR +0,07% (21.06.2021, 14:04)