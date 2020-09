Börsenplätze Adobe Systems-Aktie:



Kurzprofil Adobe Systems Inc.:



Adobe Systems Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe Systems gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Systems Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (21.09.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Adobe Systems: Adobe-Software erfreut sich hoher Beliebtheit - AktienanalyseHome-Office und Digitalisierung - die weltweite Corona-Krise hat die Arbeitswelt von zahlreichen Menschen massiv verändert. Mit seinen Produkten bedient Adobe Systems (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) einen Teil dieser Klientel, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Adobe sei vor allem für sein Creative-Cloud-Softwarepaket bekannt, das Desktop-Programme, Mobile Apps und Online-Services für Fotografie, Design, Video, Web und UX beinhalte. Das Interesse an diesen Produkten sei im 3. Quartal riesig gewesen. Da nach wie vor viele Angestellte und Freelancer aus dem Kreativbereich ihre Arbeit von zu Hause erledigen würden, sei die Zahl der Abonnenten gewachsen. Zudem hätten noch andere Anwendungsfälle für eine erhöhte Nachfrage gesorgt. Ein Beispiel dafür sei die Verlagerung hin zum Lernen von zu Hause aus. Adobe habe hierfür rund 30 Millionen Schülern die Creative Cloud zur Verfügung gestellt und Lehrern Unterstützung beim Fernunterricht geboten.In den Monaten von Juni bis Ende August habe Adobe allein im Creative-Cloud-Bereich einen Umsatz von 1,96 Mrd. US-Dollar erzielt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum sei dies ein Wachstum von rund 19%. Insgesamt habe das Unternehmen im abgelaufenen Quartal den Umsatz um 14% auf 3,23 Mrd. US-Dollar gesteigert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie habe sich um 21% auf 2,57 US-Dollar erhöht und habe somit deutlich über den Analystenschätzungen von 2,42 US-Dollar gelegen. Dementsprechend optimistisch falle auch die Prognose für das restliche Jahr aus. Adobe rechne mit einem starken 4. Quartal und erwarte ein weiteres Jahr mit Rekordumsätzen und -gewinnen.Das in San José (Kalifornien) ansässige Unternehmen biete aber weit mehr als nur Grafik- und Bildbearbeitungssoftware. In den letzten Jahren habe Adobe sein Angebot erweitert und sich unabhängiger von den Kreativ-Programmen gemacht. Neben der oben genannten Creative Cloud weise Adobe auch Umsätze in den Segmenten Experience Cloud sowie Document Cloud aus.Die Document Cloud sei ein weiterer vielversprechender Wachstumsbereich, der stark von der Pandemie profitiert habe. Die Document Cloud verkaufe PDF-Software sowie Lösungen zur Digitalisierung und Speicherung von Dokumenten, um die Arbeit an entfernten Standorten zu erleichtern. Mit Adobe Sign könnten Unternehmen beispielsweise Verträge digital und sicher unterschreiben lassen. Im zweiten Quartal sei mit einem Plus von 22% ein Rekordumsatz in Höhe von 375 Mio. US-Dollar in diesem Segment erzielt worden.Adobe gehöre zu den Profiteuren der durch die Corona-Krise neu gestalteten Arbeitswelt. Es bleibt aber abzuwarten, wie sich das Unternehmen entwickeln wird, wenn sich die Wirtschaft insgesamt normalisiert und die Bedeutung des Homeoffice möglicherweise wieder zurückgeht, so die Analysten der DZ BANK. (Veröffentlicht am 18.09.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link