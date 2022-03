NASDAQ-Aktienkurs Adobe-Aktie:

466,68 USD -0,21% (01.03.2022, 22:00)



ISIN Adobe-Aktie:

US00724F1012



WKN Adobe-Aktie:

871981



Ticker-Symbol Adobe-Aktie:

ADB



NASDAQ-Symbol Adobe-Aktie:

ADBE



Kurzprofil Adobe Inc.:



Adobe Inc. (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) ist ein US-Softwareunternehmen mit Sitz in San José (Kalifornien). Der Konzern bietet Software, mit dem Kunden digitale Inhalte erstellen, veröffentlichen und die Wirkung messen können. Zum Angebot von Adobe gehören Grafik- und Bildbearbeitungsprogramme, Audio- und Videoschnittsysteme und Webanalyse-Tools. Einige der bekanntesten Produkte sind Photoshop, Acrobat, Flash und Dreamweaver. Die Software von Adobe Inc. wird an Hardwarehersteller, Softwareentwickler und Dienstleister sowie an Individualkunden und die Werbeindustrie geliefert. Die integrierten Softwarelösungen werden von Unternehmen aller Größen eingesetzt. (02.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Adobe: Abwärtstrend noch intakt - ChartanalyseNach den jüngsten Erholungsgewinnen ist die Adobe-Aktie (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) wieder auf der Shortseite interessant, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im gestrigen Handel sei der Widerstandsbereich um 480 USD erreicht worden, an dem der Kurs nach unten abgeprallt sei. Der Widerstand sei als Cluster nicht zu unterschätzen, da sich hier sowohl die Abwärtstrendlinie als auch ein horizontaler Widerstand treffen würden. Der Abwärtstrend selbst sei jedoch schon relativ fortgeschritten. Seit Mitte November werde die Aktie von Anlegern gemieden und verkauft.Temporär könnten die Verkäufer wieder in die Adobe-Aktie zurückkehren. Der Abwärtstrend sei trotz der jüngsten Erholungsgewinne noch intakt und nun könnten die Verkäufer einen neuen Versuch in Richtung Jahrestief starten. Im Idealfall (aus Sicht der Bären) könne dieses Tief sogar unterschritten werden, was aber nicht ganz einfach werden könnte. Wie bereits erwähnt, sei der Abwärtstrend fortgeschritten, gleichzeitig sei der Preisbereich um 420 USD auch ein horizontaler Support. (Analyse vom 02.03.2022)Börsenplätze Adobe-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Adobe-Aktie:418,65 EUR -0,16% (02.03.2022, 08:27)