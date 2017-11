Aufgrund der deutlichen Kurserholung der vergangenen Wochen und der bis dato schwachen Textilmarktentwicklung im 4. Quartal bestätigt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, jedoch seine "halten"-Empfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie mit einem neuen Kursziel von 6,00 Euro nach zuvor 5,50 Euro. (Analyse vom 09.11.2017)



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Adler beschäftigt rund 4.000 Mitarbeiter und betreibt derzeit über 180 Filialen in Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com (09.11.2017/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, hebt in seiner aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) von 5,50 Euro auf 6,00 Euro an.Adler Modemärkte hat heute die Zahlen für das 3. Quartal 2017 veröffentlicht, die umsatzseitig leicht unter den Erwartungen der Aktienanalysten von der Montega AG lagen, auf EBITDA-Ebene jedoch besser ausfielen als antizipiert. Die Gesamtjahresziele seien bestätigt worden.Der Umsatz im 3. Quartal sei um 1,9% auf 120,2 Mio. Euro gestiegen (MONe: 121,0 Mio. Euro, Konsens: 120,7 Mio. Euro). Auf Neunmonatssicht hätten sich die Erlöse marginal um 0,2% verringert, flächenbereinigt habe der Umsatz 1,9% unter dem Vorjahresniveau gelegen und sich damit leicht schlechter als der Textilmarkt entwickelt (9M: -1,0%). Auf Q3-Basis sei die like-for-like-Performance mit +0,3% jedoch deutlich hinter dem Markt (+5,0%) zurückgeblieben.Durch die Anpassung der Einkaufvolumina habe sich der Materialaufwand im 3. Quartal auf 59,7 Mio. Euro verringert (Q3 2016: 61,6 Mio. Euro), die Rohertragsmarge habe sich auf 50,3% erhöht (Q3 2016: 47,7%). Sowohl aufgrund des gestiegenen Umsatzniveaus als auch durch die vom Unternehmen erfolgreich implementierten Restrukturierungsmaßnahmen sei das Q3-EBITDA deutlich auf -3,6 Mio. Euro gestiegen (Q3 2016: -8,4 Mio. Euro, MONe: -4,9 Mio. Euro).Für das Gesamtjahr rechne das Unternehmen unverändert mit einem leichten Umsatzrückgang und einem operativen EBITDA von 27 bis 30 Mio. Euro. Aufgrund der im 2. Quartal angefallenen und im 4. Quartal erwarteten Sondereffekte aus dem Verkauf von Immobilien sollte das berichtete EBITDA hingegen deutlich über dieser Bandbreite liegen. Vor dem Hintergrund der besser als erwarteten operativen EBITDA-Performance haben die Aktienanalysten von der Montega AG ihre Modellannahmen sowohl für das laufende als auch für die kommenden Jahre erhöht. Die neuen Prognosen für 2017 würden dabei einen leichten Rückgang des operativen EBITDA in Höhe von 4% implizieren, mit dem die Aktienanalysten der schwachen Performance des Textilmarktes in den ersten Wochen des 4. Quartals Rechnung tragen würden.Wenngleich sich Adler beim Umsatz im 3. Quartal schlechter entwickelt habe als der Markt, habe das Unternehmen auf EBITDA-Basis positiv überrascht. Die vom Unternehmen implementierten Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen würden Erfolge zeigen und sollten auch in den kommenden Jahren zu steigenden Margen führen.