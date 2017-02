XETRA-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,20 EUR +7,73% (02.02.2017, 12:48)



Tradegate-Aktienkurs Adler Modemärkte-Aktie:

5,186 EUR +4,62% (02.02.2017, 12:53)



ISIN Adler Modemärkte-Aktie:

DE000A1H8MU2



WKN Adler Modemärkte-Aktie:

A1H8MU



Ticker-Symbol Adler Modemärkte-Aktie:

ADD



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2015 mit rund 4.200 Mitarbeitern EUR 566,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 33,3 Mio. ADLER betreibt derzeit 180 Modemärkte, davon 154 in Deutschland, 22 in Österreich, zwei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre.



Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com ; www.adlermode.com (02.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalyst Timo Buss von der Montega AG:Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Adler Modemärkte habe heute Morgen überraschend Eckdaten zum Geschäftsverlauf in 2016 bekannt gegeben. Im Gesamtjahr sei der Umsatz um 3,8% auf 544,6 Mio. Euro zurückgegangen. Flächenbereinigt habe das Minus leicht höher (4,6%) gelegen, da Adler einige wenige Neueröffnungen getätigt habe. Nach Angaben des Branchenmagazins TextilWirtschaft habe der deutsche stationäre Modehandel in 2016 etwa 2% seines Umsatzes verloren, sodass Adler im Wettbewerbsvergleich etwas ausgeprägter unter Frequenzrückgängen gelitten habe. Dies sei jedoch hauptsächlich dem Verlauf der ersten 9M geschuldet. In Q4 habe sich Adler in einem weitestgehend stabilen Marktumfeld (Branchenumsätze im Oktober: +0%, November: +1%, Dezember: +0%) mit einem Umsatzplus von 1,3% auf 169,6 Mio. Euro wieder zufriedenstellend behaupten können.Der Operating Leverage im Geschäftsmodell von Adler werde im überproportionalen EBITDA-Rückgang auf 22,5 Mio. Euro deutlich (-32,5%). In Q4 habe sich die Hebelwirkung wiederum positiv ausgewirkt. In Verbindung mit Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe sich das EBITDA um 5,2% auf 30,2 Mio. Euro bei einem nur marginalen Anstieg der Erlöse verbessert. Nachdem in den ersten 9M deutliche Umsatzeinbußen verzeichnet worden seien, habe Adler zwei Mal eine Gewinnwarnung vermeldet. Die zuletzt vorsichtig formulierte EBITDA-Guidance (14 bis 17 Mio. Euro) sei aufgrund des stabilen Q4 nun jedoch signifikant übertroffen worden.Für 2017 habe der Vorstand eine Reduktion der OPEX um bis zu 10 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der Löwenanteil (6 Mio. Euro) werde auf Personalabbau entfallen. Die Mitarbeiterzahl sei per 31.12. bereits um rund 5% ggü. Vj. (2015: 4.203 MA) gesunken. Insofern sei ein Teil der geplanten Einsparungen bereits wirksam geworden. Eine erwartete Verbesserung des EBITDA in 2017 um volle 10 Mio. Euro erscheine daher zu optimistisch. Der Analyst gehe in 2017 weiterhin von einem EBITDA in Höhe von 29,0 Mio. Euro und EPS von 0,27 Euro aus. Damit würden die Adler-Anteile derzeit mit einem KGV 2017e von 17,9x notieren und fundamental kurzfristig keine signifikanten Kurssteigerungen zulassen.Das Marktumfeld bleibt jedoch schwierig und für deutlichere Gewinnsteigerungen sieht Timo Buss, Aktienanalyst der Montega AG, momentan keine Katalysatoren, sodass er seine "halten"-Empfehlung bei unverändertem Kursziel von 4,50 Euro beibehält. (Analyse vom 02.02.2017)Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie: