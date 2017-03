Börsenplätze Adler Modemärkte-Aktie:



Kurzprofil Adler Modemärkte AG:



Die Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD) mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2015 mit rund 4.200 Mitarbeitern EUR 566,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA von EUR 33,3 Mio. ADLER betreibt derzeit 180 Modemärkte, davon 154 in Deutschland, 22 in Österreich, zwei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 60-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 45 Jahre.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Adler Modemärkte-Aktienanalyse von Aktienanalysten Frank Laser und Timo Buss von der Montega AG:Frank Laser und Timo Buss, Aktienanalysten der Montega AG, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der Adler Modemärkte AG (ISIN: DE000A1H8MU2, WKN: A1H8MU, Ticker-Symbol: ADD).Adler Modemärkte habe gestern den Geschäftsbericht 2016 vorgelegt, nachdem das Unternehmen bereits vorläufige Zahlen und die Guidance für 2017 veröffentlicht habe.2016 sei der Umsatz um 3,8% auf 544,6 Mio. Euro gesunken. Flächenbereinigt sei ein Minus von 4,6% zu verzeichnen gewesen. Damit habe sich Adler schlechter als der deutsche Modehandel (-2%) entwickelt, was jedoch in erster Linie auf den Verlauf der ersten 9M zurückzuführen sei. In Q4 habe Adler in einem stabilen Marktumfeld mit einem Umsatzplus von 1,3% auf 169,6 Mio. Euro marginal stärker wachsen können als der Wettbewerb. Der hohe Fixkostenanteil habe im Gesamtjahr 2016 zu einem deutlichen EBITDA-Rückgang von knapp 30% geführt. In Q4 habe sich diese Hebelwirkung hingegen umgekehrt, zusammen mit ersten Erfolgen aus den Effizienzsteigerungsmaßnahmen habe sich das EBITDA dadurch im Schlussquartal um 8,0% auf 31 Mio. Euro verbessert.Im Gesamtjahr habe Adler einen Free Cashflow vor Finanzierungsleasing in Höhe von 11,4 Mio. Euro (2015: 2,9 Mio. Euro) erwirtschaftet, woraus sich ein ausgeglichener FCF nach Finanzierungsleasing in Höhe von 0,3 Mio. Euro ergebe. Für 2017 plane das Unternehmen einen FCF mindestens auf Höhe des Vorjahres.Adler erwarte einen leichten Umsatzrückgang in 2017 (MONe: -0,1%), jedoch auf Basis der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen eine deutliche EBITDA-Steigerung auf 27 bis 30 Mio. Euro. In den ersten zwei Monaten hätten sich Adlers Erlöse leicht besser als der Gesamtmarkt entwickelt, der im Januar um 9% und im Februar um 7% zurückgegangen sei. Der März sei witterungsbedingt nach Unternehmensangaben bis jetzt sehr gut verlaufen.Adler Modemärkte werde sich auch 2017 in einem schwierigen Marktumfeld behaupten müssen. Durch die zu erwartenden Effekte aus den Effizienzprogrammen sollte der avisierte deutliche Ergebnisanstieg jedoch zu realisieren sein.Da dieser vom Markt aber erwartet wird und die Aktienanalysten der Montega AG, Frank Laser und Timo Buss, kurzfristig keine weiteren Katalysatoren sehen, bestätigen sie ihre "halten"-Empfehlung für die Adler Modemärkte-Aktie bei einem Kursziel von 4,50 Euro. (Analyse vom 17.03.2017)