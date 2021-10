Börsenplätze Adler Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,59 EUR -0,26% (07.10.2021, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Adler Group-Aktie:

9,57 EUR -4,30% (07.10.2021, 12:35)



ISIN Adler Group-Aktie:

LU1250154413



WKN Adler Group-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol Adler Group-Aktie:

ADJ



NASDAQ OTC-Symbol Adler Group-Aktie:

ADPPF



Kurzprofil Adler Group S.A.:



Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein auf den Erwerb und die Verwaltung renditeträchtiger Mehrfamilienhäuser fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von rund 73.500 Wohnungen sowie 2.500 Gewerbeeinheiten. Adler Group S.A. übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Mieter, eigene Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von Adler Group S.A. und seiner Tochtergesellschaften befindet sich in oder am Rande wichtiger städtischer Gebiete in Nord-, Ost- und Westdeutschland, wie Berlin.



Mit der Akquisition der Consus Real Estate AG bietet Adler Group S.A. zudem eine integrierte deutsche Wohnplattform mit einer einzigartigen Build-to-hold-Pipeline sowie eine erfahrene Entwicklungsplattform für zukünftiges Wachstum. (07.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Short-Attacke von Investor Fraser Perring, der hinter Viceroy Research stehe, habe gesessen. Der Aktienkurs der Adler Group habe sich nach den schwerwiegenden Betrugsvorwürfen binnen weniger Tage knapp halbiert. Am Mittwochabend habe der Vorstand des Immobilienkonzerns auf die Anschuldigungen reagiert. Die Anleger scheinen nicht wirklich beruhigt, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zunächst einmal weise das Unternehmen die Unterstellungen von Viceroy Research auf das Schärfste zurück. So sei der Vorwurf, die in der Adler-Bilanz angesetzten Immobilienwerte seien überhöht, nachweislich falsch. Unabhängige, marktführende Immobilienbewerter hätten diese Werte ermittelt, was von den finanzierenden Banken selbstständig regelmäßig überprüft werde.Adler habe zudem in den vergangenen zwölf Monaten mehrere Portfolien an institutionelle Investoren verkauft, "bei denen der Kaufpreis über dem von Adler ausgewiesenen Bilanzwert lag". Der Konzern werde darüber hinaus immer wieder von institutionellen Interessenten angesprochen, die große Teile ihres mieteinnahmengenerierenden Portfolios erwerben möchten.Der Short-Report von Perring habe das Vertrauen in die Adler Group schwer erschüttert. Dem Unternehmen stünden herausfordernde Wochen und Monate bevor, dies wiederherzustellen. Sollten hierbei jedoch nur die geringsten Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Immobilienkonzerns aufkommen, seien weitere starke Kursverluste vorprogrammiert.Vor diesem Hintergrund sollte man die Adler Group-Aktie vorerst nicht anfassen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link