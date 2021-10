Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Adler Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Adler Group S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, NASDAQ OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Die Aktie der Adler Group knicke aktuell rund 20 Prozent ein. Der Grund: Viceroy Research erhebe schwere Vorwürfe: Der Leerverkäufer, der maßgeblich an der Aufdeckung des Wirecard -Skandals beteiligt gewesen sei, nenne die Adler Group "eine Brutstätte des Betrugs, der Täuschung und der finanziellen Falschdarstellung, die darauf abzielt, ihre wahre Finanzlage zu verschleiern, die düster ist".Viceroy habe am Vormittag einen 61 Seite langen Bericht über Adler Group mit vielen Vorwürfen wie der Täuschung und finanzielle Falschdarstellung veröffentlicht. Im Juni sei schon einmal spekuliert worden, dass die Gruppe, hinter der der als "Wirecard-Jäger" bekannte Fraser Perring stecke, für eine Leerverkaufsattacke verantwortlich sein könnte. Die habe Perring damals aber verneint.Inzwischen habe sich auch die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin zu Wort gemeldet, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am späten Nachmittag berichtet habe. Demnach nehme die Behörde die Vorwürfe in dem Bericht sehr ernst. Vom Unternehmen selbst sei lange Zeit nichts zu hören gewesen. Kurz vor Xetra-Handelsende habe es sich allerdings zu Wort gemeldet. "Der Viceroy-Report enthält Unterstellungen, die Adler auf das Schärfste zurückweist", habe es einer E-Mail des Unternehmens geheißen.Im vergangenen Jahr erst sei der Leasinganbieter Grenke wegen des Vorwurfs angeblicher Bilanztricksereien durch Viceroy negativ in die Schlagzeilen geraten. Das Unternehmen habe daraufhin mehrere eigene Prüfungen auf den Weg gebracht und auch eine Sonderprüfung durch die Finanzaufsicht BaFin über sich ergehen lassen müssen. Nach einiger Verzögerung habe der Konzern im Mai das uneingeschränkte Testat der Prüfungsgesellschaft KPMG für den 2020er Bericht erhalten. Der Kurs habe sich allerdings immer noch kaum von den heftigen Verlusten nach dem Bericht von Viceroy erholt. GRENKE zeige: Nach solchen Vorwürfen sei der Ruf zumindest einmal angekratzt. So verlockend solche Abverkäufe auch seien.Bis die Vorwürfe nicht ausgeräumt sind, sollten Anleger einen Bogen um das Adler Group-Papier machen, so Markus Bußler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2021)(mit Material von dpa-AFX).