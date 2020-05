Swiss Exchange-Aktienkurs Adecco-Aktie:

41,78 CHF +1,95% (08.05.2020, 14:41)



ISIN Adecco-Aktie:

CH0012138605



WKN Adecco-Aktie:

922031



Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADI1



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

ADEN



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Adecco-Aktie:

AHEXF



Kurzprofil Adecco S.A.:



Adecco S.A. (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF) zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Personaldienstleistungsbereich. Täglich bringt Adecco über 650.000 Arbeitskräfte und 100.000 Unternehmen zusammen. Die Gesellschaft bietet die Vermittlung von Zeitarbeitskräften und Vollzeitmitarbeitern aus den Bereichen Verwaltung, Gewerbe und Technik an. Dabei offeriert das Unternehmen ein umfassendes Portfolio an Services aus den Bereichen Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung, Outsourcing, OnSite Management und weiteren HR-Lösungen.



Adecco ist in den meisten internationalen Arbeitsmärkten Marktführer. Je nach Land betreibt der Konzern Personalvermittlungsbüros mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot oder greift auf Netzwerke zurück, die auf bestimmte Anforderungsprofile, Qualifikationen oder Branchen spezialisiert sind. (08.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Adecco-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Adecco-Aktie (ISIN: CH0012138605, WKN: 922031, Ticker-Symbol: ADI1, SIX Swiss Ex: ADEN, Nasdaq OTC-Symbol: AHEXF).Der Analyst erhöhe seine Prognose für das GJ20 bei Umsatz und ber. EBITA um 3%, bei Berücksichtigung der regionalen Abwärtstrends in März und April - die weniger stark ausgefallen seien, als er im Vorfeld der 1Q20-Zahlen noch befürchtet habe. Zudem integriere er auch die Goodwill-Abschreibung von CHF 362 Mio. für den deutschen Ableger in sein Modell. Für GJ21/22 belasse der Analyst seine Schätzwerte weitgehend unverändert.Nach der markanten Erholung des Aktienkurses seit Mitte März gebe es nur noch ein begrenztes Aufwärtspotenzial für den Fair Value des Analysten. Die Unsicherheit darüber, wie sich die Konjunktur, und mit ihr der Bedarf nach Zeitarbeitskräften, nach dem Lockdown entwickeln werde, sei nach wie vor groß.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die Adecco-Aktie. Das Kursziel laute unverändert CHF 44. (Analyse vom 08.05.2020)Börsenplätze Adecco-Aktie:L&S-Aktienkurs Adecco-Aktie:39,55 EUR +2,62% (08.05.2020, 14:56)