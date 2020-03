Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

52,77 EUR -1,95% (11.03.2020, 15:51)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

59,99 USD +4,60% (11.03.2020, 15:45)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (11.03.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Robin Balke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Computer- und Videospiele-Konzerns Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Activison-Blizzard könne mit einem Sensations-Release begeistern - nachdem die Aktie seit Mitte Februar um knapp neun Prozent gefallen sei, würden Experten nun viel Potenzial sehen, vor allem mit dem neuen Spielekracher des Entwicklerstudios.Am 10. März habe das Release des kostenlos spielbaren Battle Royals "Call of Duty: Modern Warfare - Warzone" stattgefunden. Das Spiel sei eine weitere Auskopplung des erfolgreichen Call of Duty Franchises. Es baue auf "Call of Duty Modern Warfare" auf und biete eine Überlebensschlacht für bis zu 150 Spieler gleichzeitig. Alleine, zu zweit oder im Dreier-Gespann könne man sich mit Spielern aller Plattformen messen, da das Spiel auf dem Cross-Platform-Prinzip aufgebaut sei. Das heiße: Egal ob Xbox, PlayStation oder PC - alle würden zusammenspielen.Warzone sei kostenlos spielbar und finanziere sich ausschließlich durch Mikrotransaktionen für kosmetische Inhalte. Aus diesem Grund werde eine riesige Anzahl an neuen Spielern erwartet. Es sei jedoch noch zu früh es als "das neue Fortnite" zu bezeichnen, jedoch gebe es momentan kein vergleichbares Spiel auf dem Markt und ein vergleichbarer Hype sei nicht ausgeschlossen.Der Oppenheimer Analyst Andre Uerkwitz spreche von einem möglichen Kursziel von bis zu 68 Dollar. Er sehe großes Potenzial mit dem neuen Release und halte das momentane Tief für einen guten Einstiegspunkt, um eine opportunistische Position bei Activision aufzubauen.Activision sei der umsatz- und gewinnstärkste Spieleentwickler in den USA. Im Vergleich zu den US-Peers Take-Two und Electronic Arts liege die Bewertung Activision-Aktie im Mittelfeld. Gegenüber der günstiger erscheinenden Aktie von Electronic Arts habe Activision jedoch die stärkeren Marken im Portfolio und sei weniger auf einen Erfolgstitel wie FIFA angewiesen. Dass die bekannten Marken wie Overwatch, Diablo und World of Warcraft einen hohen Wert haben, zeigt auch die Überlegung, die Franchises als Film oder Serien zu monetarisieren, so Robin Balke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link