Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

64,10 EUR -0,22% (27.09.2021, 13:46)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

75,26 USD +0,79% (24.09.2021)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (27.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Satte 28 Prozent notiere die Aktie von Activision Blizzard unter dem Februar-Hoch. Kein Wunder, bei den schlechten Nachrichten der vergangenen Wochen. Jetzt könne der Spieleentwickler jedoch endlich wieder gute Nachrichten vermelden und die Aktie wieder etwas nach oben schieben.Denn am 23. September sei "Diablo 2: Resurrected", ein Remaster des bereits im Jahr 2000 erschienenen Erfolgstitels "Diablo 2", für 39,99 Euro veröffentlicht worden. Neben einer komplett neuen 3D-Grafik mit 4K-Aulösung seien auch Sound und Zwischensequenzen auf den aktuellsten Stand der Technik gebracht worden. Alte Fans könnten damit in Nostalgie schwelgen und auch für die jüngere Generation sei das Gameplay des erfolgreichsten Hack and Slays aller Zeiten eine Erfahrung wert.Einen ersten Gradmesser für den Erfolg von "Diablo 2: Resurrected" liefere die Rezeption auf Twitch. Die eher jungen Zuschauer des Live-Streaming-Dienstes würden das Spiel gut annehmen und in den vergangenen sieben Tagen habe sich das Remaster einen Platz unter den Top-10 der meist-gestreamten Spiele sichern können."Der Aktionär" bleibt der Meinung, dass Activision Blizzard aktuell ein Übergangsjahr durchläuft, bis 2022 die großen Releases "Diablo 4" und "Overwatch 2" kommen werden. Dann würden auch die schlechten Nachrichten rund um Seximus-Skandal, Gaming-Markt und China-Beschränkungen Geschichte sein. (Analyse vom 27.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie: