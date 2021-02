Börsenplätze Activision Blizzard-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

86,63 EUR +1,12% (15.02.2021, 13:40)



NASDAQ-Aktienkurs Activision Blizzard-Aktie:

103,81 USD +0,55% (12.02.2021, 22:00)



ISIN Activision Blizzard-Aktie:

US00507V1098



WKN Activision Blizzard-Aktie:

A0Q4K4



Ticker-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

AIY



NASDAQ-Symbol Activision Blizzard-Aktie:

ATVI



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt. (15.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Lockdown-Maßnahmen und hohe Corona-Zahlen weltweit hätten auch im Januar die Gaming-Branche beflügelt. Ein Blick auf die neusten Daten der Marktforscher der NPD Group zeige, dass dabei insbesondere Activision Blizzard und Nintendo herausragen würden.Insgesamt seien im Januar laut NPD Group die Umsätze des Videospielemarktes um 42% auf 4,71 Mrd. USD gestiegen. Auffallend stark seien erneut die Hardware-Verkäufe gewesen, da in der Vorweihnachtszeit die neuen Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X kaum erhältlich gewesen seien. Die Hardware-Umsätze hätten 144% auf 319 Mio. USD zugelegt.Die meistverkaufte Konsole sei im Januar allerdings nicht aus dem Hause Sony oder Microsoft gekommen. Es sei erneut die Switch von Nintendo gewesen, die zum Jahresbeginn weitere Rekorde gefeiert habe.Keine Konsole komme aber ohne die dazugehörigen Spiele aus. So sei im vergangenen Monat der Umsatz mit Gaming-Software um 36% auf 4,17 Mrd. Usd geklettert. Das Spiel, das den höchsten Umsatz generiert habe, sei "Call of Duty: Black Ops Cold War" von Activision Blizzard gewesen.Solange die Corona-Sonderkonjunktur anhalte und für immer neue Rekorde bei den Gaming-Firmen sorge, sollten Anleger hier die Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link