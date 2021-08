Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Activision Blizzard Inc.:



Activision Blizzard Inc. (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI), ein US-Computer- und Videospiele-Konzern mit dem Hauptsitz im kalifornischen Santa Monica, entstand durch einen Zusammenschluss der Unternehmen Activision und Vivendi Games. Der Letztere brachte auch den Computerspiel-Entwickler Blizzard Entertainment in den neuen Konzern ein, der aufgrund seiner Bekanntheit Teil des Firmennamens wurde.



Activision Blizzard fokussiert sich auf die Bereiche Action, Adventure, Sport, Rollen- sowie Strategiespiele. Das Portfolio enthält Bestseller im Videospielbereich wie z.B. "Diablo", "Call of Duty", "World of Warcraft", "Skylanders" und "StarCraft". ActivisionBlizzard entwickelt und veröffentlicht Spiele auf allen führenden interaktiven Plattformen. Seine Spiele sind in den meisten Ländern der Welt erhältlich. Im Jahr 2016 hat das Unternehmen die Akquisition von King Digital Entertainment angekündigt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Activision Blizzard-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Spieleherstellers Activision Blizzard (ISIN: US00507V1098, WKN: A0Q4K4, Ticker-Symbol: AIY, NASDAQ-Symbol: ATVI) unter die Lupe.Die Aktie von Activision Blizzard kämpfe aktuell noch immer mit den Auswirkungen des Seximus-Skandals. Nach weiterer Kritik gehe der Spieleentwickler mittlerweile offensiver vor.Der Hintergrund: Das kalifornische "Department for Fair Employment" habe Ende Juli Klage gegen Activision Blizzard eingereicht. Der Vorwurf: Weibliche Mitarbeiter, die ein Fünftel der Belegschaft stellen würden, wären sexuell belästigt worden und würden obendrein ungleich bezahlt werden.Die erste Reaktion von Activision habe für viel Kritik gesorgt. Sowohl von einem hausinternen Arbeitnehmerbündnis als auch kürzlich seitens der SOC Investment Group. Insbesondere sei die Anstellung der Anwaltskanzlei WilmerHale von den Investoren kritisiert worden: "Die Firma hat eine Reputation als Verteidiger der Reichen und Vernetzten, aber besitzt keinerlei Erfolgsbilanz in Bezug auf das Aufdecken von Fehlverhalten", heiße es in dem Brief der Aktionärsvereinigung.Activision Blizzard gehe nun etwas offensiver vor: Nachdem der langjährige Blizzard-Chef J. Allen Brack bereits seinen Hut habe nehmen müssen, habe der Spieleentwickler in dieser Woche weitere hochrangige Mitarbeiter entlassen. So hätten der Game Director von "Diablo 4" Liu Barriga, der Diablo-Lead-Designer Jesse McCree und der WoW- Designer Jonathan LeCraft gehen müssen. Die Stellen würden mit neuen Führungskräften besetzt.Langfristig orientierte Anleger sollten nach Ansicht des "Aktionär" jedoch nicht das News-Sentiment, sondern die finanzielle Entwicklung im Auge behalten. Und in Q2 habe Activision Blizzard klar gezeigt, dass der US-Konzern mit seinem Spieleportfolio auf dem richtigen Weg sei.Nach den Zahlen habe die aktuell mit einem 22er KGV von 20 attraktiv bewertete Aktie von Activision Blizzard kräftig zulegen können.Anleger sollten die Gewinne laufen lassen, dabeibleiben und auf eine fortlaufende Erholung setzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.08.2021)