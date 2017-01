SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Actelion-Aktie:

Kurzprofil Actelion Pharmaceutical Ltd.:



Actelion (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF) ist ein Schweizer Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln konzentriert. Mit Tochtergesellschaften in mehr als 30 Ländern ist die Unternehmensgruppe auf allen wichtigen pharmazeutischen Märkten der Welt präsent. Actelion wurde 1997 gegründet und ist Vollmitglied von Interpharma, dem Verband der forschenden pharmazeutischen Firmen der Schweiz. (23.01.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Actelion-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schneider von Vontobel Research:Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Actelion-Aktie (ISIN: CH0010532478, WKN: 936767, Ticker-Symbol: ACT, SIX Swiss Ex: ATLN, Nasdaq OTC-Symbol: ALIOF).Actelion habe mitgeteilt, dass Opsumit bei Patienten mit PAH infolge Eisenmenger-Syndrom im Rahmen der Phase-III-Studie MAESTRO nicht die gewünschten Ergebnisse gezeigt habe. Denn trotz gewisser Behandlungseffekte habe der primäre Endpunkt nicht erreicht werden können.Da Schneider diese Studie in seinem Modell Studie (noch) nicht berücksichtigt habe, würden seine Schätzwerte unverändert bleiben. MAESTRO hätte den Spitzenumsatz um etwa CHF 200 Mio. anheben und so den Preisdruck im Bereich PAH (Generisierung von Tracleer) etwas reduzieren können.Stefan Schneider, Aktienanalyst von Vontobel Research, stuft die Actelion-Aktie unverändert mit dem Rating "hold" ein. Das Kursziel laute CHF 163,00. (Analyse vom 23.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Actelion-Aktie:206,45 EUR -0,27% (23.01.2017, 09:04)