Wien (www.aktiencheck.de) - Die Achterbahnfahrt der Aktie von Virgin Galactic (ISIN: US92766K1060, WKN: A2PTTF, NYSE-Symbol: SPCE) setzt sich weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Ebenfalls rund 17% sei es für die Aktien des Softwareunternehmens Atos (ISIN: FR0000051732, WKN: 877757, Ticker-Symbol: AXI) in Paris nach unten gegangen. Hier habe das Kappen der Umsatzziele die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt.Der mit Spannung erwartete Start der Berichtssaison habe Anleger bereits gestern am Finanzsektor zugreifen lassen. Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) seien beide mit mehr als +2% aus dem Handel gegangen. Auch JP Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) sei mit einem Plus von 1,4% gefragt gewesen. (13.07.2021/ac/a/m)