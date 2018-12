Im Hinblick auf die vorherrschenden Unsicherheiten bezüglich der Beziehung zwischen den USA und China, dem Brexit, Italien, der Ölpreise und den geopolitischen Spannungen, werde laut Benjamin Melman das künftige Handeln der FED eine Schlüsselrolle spielen. Die jüngsten Aussagen des FED-Präsidenten Jerome Powell, mehr Wahlmöglichkeiten in den derzeitigen Straffungsprozess einzubringen, hätten Edmond de Rothschild Asset Management dazu bewogen, das Exposure in US-Dollar zu reduzieren, sage Melman. Denn: "Wenn Investoren denken, dass die geldpolitische Straffung in den USA fast vorbei ist, könnte dies den US-Dollar treffen und Schwellenländertitel sollten zulegen", sage Melman und füge hinzu: "Zwar kämpfen die Schwellenländer immer noch mit einer Reihe von Sorgen wie der Verlangsamung der chinesischen Wirtschaft und dem Handelskrieg zwischen den USA und China. Wir sind jedoch der Ansicht, dass sich das Wachstum in China und in den Schwellenländern im Jahr 2019 etwas erholt, während die entwickelten Länder langsamer wachsen. Schwellenländeraktien könnten daher eine signifikante Erholung erfahren."



Die jüngsten Marktverwerfungen und die weitere Abflachung der US-Zinskurve hätten die Sorge um eine bevorstehende Rezession ausgelöst, was darauf hindeute, dass Portfolios die Risikoexposition verringern sollten. Was die Umkehrung der Zinskurve betreffe, so habe das kurze Ende - das bevorzugte Maß der FED für die Stärke eines Zyklus - noch keine Umkehrung erfahren. Melman erkläre dazu: "Wir sind der Ansicht, dass die heutige Zinsstrukturkurve lediglich darauf hindeutet, dass der US-Zyklus reif ist. Wir sehen jedoch keine fortgeschrittenen Indikatoren für eine Rezession wie sinkende Margen, höhere Inflation und härtere Kreditbedingungen der Banken."



Die heutige Marktvolatilität spiegele im Wesentlichen die verschärften finanziellen Bedingungen aufgrund des Handelns der Zentralbank wider. "Diese Bedingungen könnten sich im nächsten Jahr aufgrund der weiteren Bilanzverknappung durch die Fed und das Ende des Ankaufprogramms der EZB etwas weiter verschlechtern, aber die Verschiebung sollte moderater ausfallen als in diesem Jahr", sage Melman. Neue Wahlmöglichkeiten der FED bei der Straffung könnten zu einer Verbesserung der monetären Bedingungen führen. "Da es möglich ist, dass sich das globale Wachstum im Jahr 2019 nur leicht abschwächt, bleiben wir leicht übergewichtet in Aktien", sage Melman. (20.12.2018/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Das Jahr 2018 ist zwar noch nicht vorbei, aber es ist an der Zeit eine Bestandsaufnahme zu machen. "Wir wurden in diesem Jahr am meisten von der Tatsache getroffen, dass die Abwärtsbewegungen an den Märkten so breit gestreut waren. Wir müssen sogar bis in das Jahr 1994 zurückgehen, um derart negative Renditen sowohl bei Anleihen als auch bei Aktien zu sehen", sagt Benjamin Melman, Chief Investment Officer Asset Allocation und Sovereign Debt bei Edmond de Rothschild Asset Management, in seinem jüngsten Kommentar.Dass sich die Marktverläufe von 1994 und 2018 so ähneln würden, sei laut Melman kein Zufall. In Zeiten politischer und geopolitischer Spannungen hätten sich zudem weder Gold noch Kryptowährungen als Alternativen bewährtAber rückblickend ins Jahr 1994 kam es dort nicht in Frage, die Bilanz der US-Notenbank FED zu schrumpfen", erläutere Melman. "Im Jahr 2018 hat sich die globale Liquidität deutlich verlangsamt, da sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die Bank of Japan die Expansion ihrer Bilanzen reduziert haben." Und obwohl diese Schritte vom ersten Tag an klar angekündigt worden seien, sei es sehr wahrscheinlich, dass diese die Märkte stärker belastet hätten als erwartet. So wie die quantitative Lockerung einerseits zur Förderung der Vermögensinflation beigetragen habe, stelle anderseits der Liquiditätsabfall eindeutig ein Hindernis dar. "Wir sind in der Tat von einem halb vollen zu einem halb leeren Glas übergegangen", sage der Experte von Edmond de Rothschild Asset Management.