Für das Erreichen des prognostizierten Umsatzwachstums von 40 bis 50 Prozent im laufenden Geschäftsjahr werde About You derart erfolgreiche Werbe-Kampagnen auch brauchen.



Die Privatplatzierung, bei der ausschließlich institutionelle Investoren zum Zug kämen, solle am 14. Juni abgeschlossen sein. Der erste Handelstag an der Frankfurter Börse sei für Mittwoch, 16. Juni, geplant. Sobald der von der BaFin gebilligte Wertpapierprospekt vorliegt, wird "Der Aktionär" eine Bewertung zu About You abgeben, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 08.06.2021)



About You ist ein Mode- und Technologie-Unternehmen mit Sitz in Hamburg. Der Fashion-Online-Shop digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei About You steht der Kunde im Fokus und wird unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken.



Kunden finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 400.000 Artikeln von über 2.000 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 30 Millionen monatlich aktiven Usern eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online Shop in 23 europäischen Märkten vertreten. Mit der ABOUT YOU Commerce Suite bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. (08.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Online-Mode-Händler About You legt weitere Details zu seinem geplanten Börsengang vor, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dieser solle bereits kommende Woche über die Bühne gehen. Das Unternehmen könnte dabei einen mittleren einstelligen Milliarden-Betrag auf die Waage bringen und frisches Kapital im dreistelligen Millionenbereich einsammeln.Die Hamburger hätten die Preisspanne bei 21 bis 26 Euro pro Aktie festgelegt. Am oberen Ende würde der Börsengang dem Unternehmen fast 743 Millionen Euro in die Kassen spülen. Werde die Greenshoe-Option der Altaktionäre voll ausgenutzt, kämen diese auf einen Erlös von rund 125 Millionen Euro. Mit dem Börsengang käme der Onlinehändler auf eine Marktkapitalisierung von bis zu 4,4 Milliarden Euro.Laut einer Studie der Plattform Elite Daily würden 33 Prozent der Millennials bei Kaufentscheidungen auf Produkt-Bewertungen von Blogs und nur ein Prozent auf klassische Werbung vertrauen. Das Software-Unternehmen Tomoson komme zu dem Ergebnis, dass jedem Dollar, der für Influencer-Marketing ausgegeben werde, ein Return on Invest vom 6,50 Dollar gegenüberstehe.