Die Steuersenkungen würden das öffentliche Defizit steigern. Während es 2017 bei 3,7% des BIP gelegen habe, würden die Experten von Euler Hermes einen Anstieg auf 4% in 2018 und auf 4,5% in 2019 prognostizieren. In den nächsten Monaten könnte deshalb in den USA der Haushaltssanierung Vorrang eingeräumt werden. Insgesamt erwarte die Studie, dass sich das Wachstum in den USA im Jahr 2019 auf +2,4% verlangsamen werde.



Das Wachstum in Europa schwäche sich nach einer starken Entwicklung im Jahr 2017 (+ 2,6%, das höchste seit zehn Jahren) 2018 und 2019 auf +2,1% bzw. +1,9% ab. Der europäische Binnenhandel und die Inlandsnachfrage könnten die Abkühlung des Außenhandels ausgleichen. Der wieder auflebende Protektionismus belaste das Vertrauen der Unternehmen. Schließlich werde die EZB das Quantitative Easing-Programm im Dezember beenden und voraussichtlich im September 2019 eine erste Erhöhung des Einlagenzinssatzes bekannt geben. Die Experten von Euler Hermes würden erwarten, dass ein Anstieg des Leitzinses um +50bp die Zinsbelastung für Unternehmen im Euroraum um 60 Milliarden Euro erhöhen werde.



Andererseits profitiere Europa nach wie vor von einer Reihe positiver Effekte: 1) von einer Fiskalpolitik, die 2019 vor allem in Deutschland, Italien und in geringerem Umfang in Spanien expansiv werde; 2) vom Konsum, unterstützt durch deutliche Lohnanstiege in Verbindung mit einer begrenzten Inflation, die bereits in der zweiten Jahreshälfte 2018 eine höhere Kaufkraft bedeute; 3) von weiterhin hohen Unternehmensmargen; 4) vom Umsatzwachstum, das über dem Vorkrisenniveau liege; und 5) von mehr als 890 Milliarden Euro an verfügbaren liquiden Mitteln.



Dank der kontrollierten Transformation seines Wachstumsmodells stabilisiere China die gesamte Region. Der allmähliche Rückgang des chinesischen Leistungsbilanzüberschusses (voraussichtlich 1% des BIP im Jahr 2018 gegenüber 10% im Jahr 2007) werde durch Exporte aus den Nachbarländern begünstigt. Die chinesische Wirtschaft baue schrittweise Überkapazitäten ab, ohne die Binnennachfrage zu stark zu belasten.



Die Länder des Nahen Ostens würden sich weiterhin erholen, da der niedrige Ölpreis zu einer deutlichen Haushaltskonsolidierung geführt habe. Mit der Erholung des Ölpreises würden sich die Wachstumsaussichten beispielsweise in Saudi-Arabien (+1,7% im Jahr 2018) verbessern.



In Afrika dürfte der jüngste Anstieg der Rohstoffpreise einen stabilisierenden Einfluss auf die gesamte Region haben. Insgesamt erwarte Euler Hermes eine Beschleunigung des Wachstums in Afrika von +3,4% in 2017 auf +3,9% in 2018 und +4,3% in 2019.



"Die Abkühlung der weltweiten Konjunktur wird besonders für die stark auf den Export ausgerichteten Unternehmen in Deutschland eine Herausforderung", so Van het Hof. "Sie sollten die aktuell noch sehr gute Lage nutzen, um Risiken jetzt abzusichern und geeignete Strategien zur Anpassung der geschäftlichen Tätigkeit zu entwickeln." (18.07.2018/ac/a/m)







