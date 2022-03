Börsenplätze Abivax-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,70 EUR +0,93% (11.03.2022, 13:58)



Euronext Paris-Aktienkurs Abivax-Aktie:

21,70 EUR +1,40% (11.03.2022, 15:16)



ISIN Abivax-Aktie:

FR0012333284



WKN Abivax-Aktie:

A14UQC



Ticker-Symbol Abivax-Aktie:

2X1



Euronext Paris-Symbol Abivax-Aktie:

ABVX



Kurzprofil Abivax SA:



Abivax (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) mobilisiert das natürliche körpereigene Immunsystem zur Behandlung von Patienten mit viralen Infektionen, Autoimmunerkrankungen und Krebs. Abivax, mit Medikamenten in der klinischen Entwicklung, nutzt seine Technologieplattformen zur Identifizierung und Optimierung von antiviralen Wirkstoffkandidaten, um HIV-Infektionen zu heilen sowie chronisch entzündliche Darmerkrankungen und Leberkrebs zu behandeln. Abivax ist an der Euronext Paris, Eurolist (Compartment B) gelistet. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.abivax.com. Twitter @ABIVAX. (11.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abivax-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Abivax S.A. (ISIN: FR0012333284, WKN: A14UQC, Ticker-Symbol: 2X1, Euronext Paris-Symbol: ABVX) unter die Lupe.Der Ausverkauf am Gesamtmarkt aufgrund des Ukraine-Kriegs habe auch die Aktie der Biotech-Schmiede Abivax unter Druck gesetzt - dabei seien die geopolitischen Risiken für das Unternehmen überschaubar. Indes würden die Franzosen mit neuen Daten einmal mehr die Ambitionen mit der Substanz ABX464 unterstreichen.Am Donnerstag habe die Gesellschaft frische Einjahres-Langzeitdaten aus der Phase-2a-Studie mit dem Wirkstoff zur Behandlung von rheumatoider Arthritis (RA) vorgelegt. Laut Abivax würden die Ergebnisse der Induktions- und Erhaltungsstudien die weitere klinische Entwicklung von ABX464 zur Behandlung dieser Erkrankung sowie möglicherweise anderen rheumatologischen Indikationen unterstützen.Das Potenzial, welches es für die Franzosen mit ABX464 im Erfolgsfall zu erschließen gebe, sei enorm. Abivax taxiere den Gesamtmarkt für Colitis ulcerosa, Morbus Crohn und rheumatoide Arthritis bis 2026 auf etwa 50 Milliarden Dollar. Doch dafür müsse die Substanz auch in den zulassungsrelevanten Phase-3-Studien bestehen."Der Aktionär" bleibe nach der jüngsten ABX464-Datenvorlage für Abivax ganz klar optimistisch gestimmt.Der marktenge Wert eignet sich allerdings nur für den äußerst risikobereiten Anleger als Depotbeimischung, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Abivax-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link