Börsenplätze Abbott Laboratories-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

82,30 EUR -2,05% (15.05.2020, 10:01)



NYSE-Aktienkurs Abbott Laboratories-Aktie:

91,78 USD -0,41% (14.05.2020, 22:10)



ISIN Abbott Laboratories-Aktie:

US0028241000



WKN Abbott Laboratories-Aktie:

850103



Ticker-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABL



NYSE-Symbol Abbott Laboratories-Aktie:

ABT



Kurzprofil Abbott Laboratories:



Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) ist ein führendes Unternehmen, das auf dem Sektor der Gesundheitsfürsorge tätig ist. Als führender Hersteller von Pharmazie- und Nahrungsergänzungsprodukten sowie von Klinik- und Laborbedarf entdeckt, erforscht, produziert und vermarktet die Gesellschaft Produkte und Dienstleistungen, die den gesamten Gesundheitsbereich, angefangen bei der Prävention und Diagnose bis hin zur Behandlung, abdecken. (15.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Abbott Laboratories-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Gesundheitskonzerns Abbott Laboratories (ISIN: US0028241000, WKN: 850103, Ticker-Symbol: ABL, NYSE-Symbol ABT) unter die Lupe.Abbott Laboratories bekomme aufgrund eines Corona-Tests Probleme mit den Behörden. Die US-Arzneimittelaufsicht FDA habe am Donnerstagabend (Ortszeit) gewarnt, dass das von Abbott hergestellte Gerät womöglich falsche Ergebnisse liefere.Die FDA habe dabei auf mehrere Studien verwiesen, die Zweifel an der Zuverlässigkeit des Schnelltests hätten aufkommen lassen. Für den Test habe Abbott erst im März eine Notfallzulassung der FDA erhalten. Die Abbott Laboratories-Aktie sei im nachbörslichen Handel in New York um mehr als drei Prozent gefallen.Das Gerät namens ID Now solle bei Nasenabstrichen eine Infektion mit dem neuen SARS-CoV-2-Virus nachweisen können, das die Lungenkrankheit Covid-19 verursache. Die FDA habe Besorgnis geäußert, dass das Gerät womöglich zu falschen Resultaten komme. So könnten infizierte Personen womöglich ein negatives Testergebnis erhalten. Nicht bezweifelt werde hingegen die Sicherheit des Tests, wenn dieser ein positives Ergebnis liefere. Die FDA sei aber noch in der in der Überprüfungsphase der relevanten Informationen und befinde sich im direkten Kontakt mit Abbott, habe es weiter geheißen.Sollte sich tatsächlich herausstellen, dass es sich um eine hohe Fehlerquote handle, werfe das kein gutes Licht auf Abbott und der Test dürfte dann aus dem Verkehr gezogen werden. Das wäre wirtschaftlich betrachtet allerdings kein Beinbruch. Abbott sei enorm breit aufgestellt, um den möglichen Fauxpas zu kompensieren. An den langfristigen Aussichten für die Diagnostik-Schmiede ändere sich wenig.Anleger sollten nicht in Panik verfallen und an der Abbott Laboratories-Aktie festhalten (Stopp: 68,00 Euro), so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link