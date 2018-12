XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

26,51 EUR +0,53% (12.12.2018, 09:21)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

26,51 EUR -0,23% (12.12.2018, 09:31)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (12.12.2018/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Old Mutual Global Investors (UK) Limited hat Shortposition in Aktien der Aareal Bank AG deutlich erhöht:Die Hedgefonds-Manager von Old Mutual Global Investors (UK) Limited nehmen die Aktien des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) wieder ins Visier.Die Leerverkäufer von Old Mutual Global Investors (UK) Limited haben am 10.12.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,91% auf 1,00% der Aktien der Aareal Bank AG gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Aareal Bank AG:0,63% AHL Partners LLP (14.11.2018)Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,63% der Aareal Bank-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: