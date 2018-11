XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

30,72 EUR -5,51% (13.11.2018, 14:06)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

30,91 EUR -5,59% (13.11.2018, 14:21)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (13.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Analyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Das Betriebsergebnis habe in Q3 mit 70 (Vj.: 82) Mio. Euro im Rahmen der Analysten-Erwartung (71 Mio. Euro) gelegen. Die Zahlen hätten aber Licht und Schatten geboten. Positiv werte er, dass die Aareal Bank die Zielsetzung für das Neugeschäftsvolumen erhöht habe. Jedoch sei der Anteil des US-Geschäfts, dem eigentlichen Wachstumstreiber für den Zinsüberschuss, an der Erstkreditvergabe erneut gesunken. Zugleich sei der Zinsüberschuss in Q3 hinter den Erwartungen zurückgeblieben, während der Verwaltungsaufwand geringer als erwartet ausgefallen sei. Entsprechend habe die Bank Anpassungen am Ausblick für 2018 vorgenommen und rechne jetzt mit einem geringeren Zinsüberschuss, bei einem gleichzeitig geringeren Verwaltungsaufwand. Dieser gegenläufige Effekt habe zur Folge, dass das Betriebsergebnis weiterhin in einer Spanne von 312 bis 352 Mio. Euro erwartet werde.Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich reduziert (u.a. EPS 2019e: 2,96 (alt: 3,19) Euro). Insgesamt würden sich die Perspektiven für die Aareal Bank zwar verbessern (vor allem Stabilisierung beim Zinsüberschuss ab 2019 erwartet). Jedoch würden der heute gesenkte Ausblick für die wichtigste Ertragsquelle sowie der erneut geringe Anteil des US-Geschäfts an der Erstkreditvergabe Zweifel am zukünftigen Ertragspotenzial nähren.Bei einem neuen Kursziel von 35,00 (alt: 40,00) Euro bewertet Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die Aareal Bank-Aktie, die heute unter deutlichem Abgabedruck steht, weiterhin mit dem Votum "halten". (Analyse vom 13.11.2018)Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: