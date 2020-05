Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Die Aareal Bank Gruppe mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (20.05.2020/ac/a/d)



Die Aareal Bank-Aktie sei stärker gefallen als selbst die meisten Finanzwerte im Corona-Crash. Seit Jahresbeginn habe sich das Papier fast halbiert. Eine Ad-hoc-Meldung des Wiesbadener Immobilienfinanzierers von gestern könnte das aber ändern: Die IT-Tochter Aareon solle teilweise versilbert werden.Bereits im vergangenen Jahr habe es Forderungen von Investoren gegeben, dass die hochprofitable Tochter verkauft werden solle. Im Konglomerat mit der Aareal Bank werde der wahre Wert unterschätzt. Auch der aktivistische Investor Teleios sei deshalb 2019 beim Bankkonzern eingestiegen und liege derzeit wieder über der Schwelle von 5% der Anteile. Einen kompletten Verkauf von Aareon werde es vorerst wohl nicht geben. Der Vorstand suche nun allerdings einen Käufer für eine "signifikante Minderheitsbeteiligung".EIn Teilverkauf der IT-Tochter Aareon könnte der Aareal Bank einen kompetenten Partner an die Seite stellen, um die Expansion in der Sparte voranzutreiben. Mit einer Eigenkapitalrendite von knapp 20% sei das IT-Segment der profitabelste Konzernteil. Der Gesamtwert der Aareal Bank an der Börse könnte dadurch wieder steigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)