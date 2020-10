Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,07 EUR +5,06% (06.10.2020, 15:37)



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

18,08 EUR +5,98% (06.10.2020, 15:39)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank Gruppe (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) mit Hauptsitz in Wiesbaden ist ein führender internationaler Immobilienspezialist. Sie bietet smarte Finanzierungen, Software-Produkte sowie digitale Lösungen für die Immobilienbranche und angrenzende Industrien und ist auf drei Kontinenten - in Europa, Nordamerika und Asien/Pazifik - vertreten. Die Muttergesellschaft des Konzerns ist die im MDAX gelistete Aareal Bank AG.



Unter ihrem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank Gruppe Kunden in Europa aus der Immobilien- und Energiewirtschaft eine einzigartige Kombination aus spezialisierten Bankdienstleistungen, innovativen digitalen Produkten und Dienstleistungen zur Optimierung und Effizienzsteigerung ihrer Geschäftsprozesse. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) unter die Lupe.Die Aareal Bank sei nicht unbedingt für ihre großen Kursbewegungen bekannt, doch am heutigen Dienstag mache sie einen ordentlichen Satz nach vorne und gehöre mit einem Plus von bis zu sieben Prozent zu den größten Gewinnern im MDAX. Rückenwind liefere dabei ein positiver Analystenkommentar.Jens Ehrenberg, Analyst der US-Bank Citigroup, habe den Titel in einer aktuellen Studie von "neutral" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 17,70 auf 25,70 Euro deutlich erhöht.Das Kursfeuerwerk nach dem Verkauf eines 30-prozentigen Anteils an der IT-Tochter Aareon an den Finanzinvestor Advent sei im August rasch ausgebrannt gewesen. Sei der Kurs zunächst um bis zu fast zehn Prozent in die Höhe gesprungen, so seien diese Gewinne einen Tag später schon wieder Makulatur gewesen. Ab Ende August sei es mit dem Aktienkurs kontinuierlich abwärts gegangen, am Freitag habe er mit 16,20 Euro den tiefsten Stand seit Anfang August markiert.Am Dienstag habe sich das Chartbild der Aareal Bank-Aktie wieder etwas aufgehellt: Dank der jüngsten Kursgewinne habe sie die 50- und 100-Tage-Linien hinter sich gelassen, die als Indikatoren für den mittelfristigen Trend gelten würden. Am Vortag habe der Aktienkurs bereits den seit Mitte August gültigen Abwärtstrend nach oben verlassen.Investierte Anleger sollten bei der Aareal Bank-Aktie dabei bleiben. Mutige Neueinsteiger können nach den charttechnischen Kaufsignalen nun wieder zugreifen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link