Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (14.11.2017/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF).Sowohl das Betriebsergebnis mit 82 (Vj.: 74) Mio. Euro als auch das den Stammaktionären zurechenbare Nettoergebnis mit 47 (Vj.: 42) Mio. Euro hätten in Q3 im Rahmen der Erwartungen (81 Mio. Euro bzw. 46 Mio. Euro) gelegen. Alles in allem sei die operative Entwicklung in Q3 solide verlaufen. Positiv werte der Analyst die Entwicklung der Bruttomarge im Neugeschäft. Sie habe nach neun Monaten bei über 250 Basispunkten gelegen, sodass die Bank weiterhin damit rechne, auf Jahressicht die Zielspanne von 200 bis 210 Basispunkten übertreffen zu können. Ursächlich dafür sei im Wesentlichen der weitere Ausbau des Geschäfts in margenstarken Märkten wie Nordamerika. Konform zur Strategie "Aareal 2020" habe dabei der Anteil des Nordamerika-Geschäfts an der Erstkreditvergabe in Q3 bei 35% gelegen. Getrieben durch das höhere Zinsniveau und das bessere Wettbewerbsumfeld solle insbesondere hier expandiert werden. Der Ausblick für 2017 (u.a. Betriebsergebnis zwischen 310 bis 350 Mio. Euro) sei bestätigt worden.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Aareal Bank-Aktie bekräftigt. Das Kursziel werde weiterhin bei 39,00 Euro gesehen. Da er aktuell keine wesentliche Kompensation für den rückläufigen Zinsüberschuss sehe, könne er kein deutliches Kurspotenzial ableiten. (Analyse vom 14.11.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:35,875 EUR +0,27% (14.11.2017, 11:54)