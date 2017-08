Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (14.08.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Kaufinteresse steigt wieder - ChartanalyseSeit Jahresbeginn kann eine volatile Seitwärtsbewegung zwischen grob 33,34 sowie 38,95 Euro in der Aktie der im MDAX notierten Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ausgemacht werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Dabei würden sich die Trendverläufe in regelmäßigen Abständen alle paar Wochen abwechseln, was es bisher nur sehr kurzfristig orientierten Marktteilnehmern erlaubt habe, an den Kursschwankungen zu partizipieren. Nachdem der Wert zuletzt um 36,00 Euro mit einem Ausbruch darüber mehrfach gescheitert sei, hätten die Notierungen kurzfristig auf ein Verlaufstief von 34,01 Euro zum Ende der vergangenen Handelswoche zurückgesetzt, Käufer hätten aber noch dagegen gehalten und hätten tiefere Abgaben verhindern können.Zu Beginn dieser Woche ist nun wieder vermehrtes Kaufinteresse festzustellen, wodurch ein baldiger Test der Hürde von 36,00 Euro einsetzen sollte, ein Ausbruch darüber eröffnet dann weiteres Kurspotenzial, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.08.2017)