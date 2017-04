Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

36,67 EUR +3,74% (24.04.2017, 16:18)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (24.04.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) fest.Das Wiesbadener Finanzinstitut habe seine Ende Februar abgegebene Managementprognose für 2017 erhöht. Aufgrund der vorsichtigen Bewertung der Risiken aus der Übernahme der Corealcredit Bank AG im Dezember 2013 habe die Aareal Bank nun einen guten Teil der damals gebildeten Rückstellungen wieder ergebniswirksam auflösen können. Der positive Effekt, der in Q2/2017 verbucht werde, sei ursächlich für die Anhebung der Managementprognose.Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "halten"-Rating für die Aareal Bank-Aktie. Das Kursziel werde bei 38 Euro belassen. (Analyse vom 24.04.2017)XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:36,61 EUR +3,11% (24.04.2017, 16:05)