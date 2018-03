XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs.



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktienanalyse von Karsten Rühlmann, Investmentanalyst von der LBBW:Karsten Rühlmann, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG.Die Aareal Bank habe in Q4/2017 mit einem Vorsteuerergebnis von 66 Mio. EUR leicht unter den Erwartungen der Marktteilnehmer gelegen (Konsens: 67 Mio. EUR). Auf Gesamtjahresbasis sei mit 328 Mio. EUR aber ein solides Ergebnis im Rahmen der vom Management avisierten Bandbreite von 310 bis 350 Mio. EUR erzielt worden. Insgesamt habe das von Sondereffekten geprägte Vorjahr (366 Mio. EUR) nicht erreicht werden können. Die Dividende sei dennoch deutlicher als von Rühlmann erwartet von 2,00 EUR auf 2,50 EUR angehoben worden (Prognose LBBW: 2,25 EUR).Mit einer harten Kernkapitalquote von 18,9% liege die Kapitalausstattung weiterhin auf einem komfortablen Niveau. Selbst nach voller Umsetzung der neusten Eigenkapitalregeln ("Basel IV") würde noch eine CET1-Quote von 13,4% verbleiben. Die Aareal Bank gebe hier eine Zielgröße von 12,5% aus. Über mögliche Zukäufe oder aber auch eine mögliche Sonderausschüttung solle im Verlaufe des Jahres entschieden werden.Für das Jahr 2018 plane das Aareal-Bank-Management mit einem Vorsteuerergebnis zwischen 260 und 300 Mio. EUR und damit auf dem bereinigten Vorjahresniveau. Dabei solle das weiterhin rückläufige Zinsergebnis (570 bis 610 Mio. EUR) vor allem durch steigende Erträge im Provisionsgeschäft (215 bis 235 Mio. EUR) sowie weiterhin niedrige Verwaltungsaufwendungen (470 bis 500 Mio. EUR) und Risikokosten (50 bis 80 Mio. EUR) kompensiert werden. Der Analyst rechne mit einem Vorsteuerergebnis am oberen Ende der Spanne in Höhe von 295 Mio. EUR. Das Ergebnis pro Aktie sehe er bei 2,99 EUR.