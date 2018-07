XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

39,74 EUR +0,38% (17.07.2018, 11:45)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

39,76 EUR +0,13% (17.07.2018, 11:28)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (17.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Aareal Bank-Aktie: Abwärtstrend im Fokus - AktienanalyseIm Zug einer breiten Erholung im Bankensektor hat sich auch das Papier der Aareal Bank (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) zuletzt gut entwickelt und eine wichtige Hürde gemeistert, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktuell versuche sich die Aktie offenbar aus einer mehrtägigen Konsolidierung zu befreien und sollte bei Erfolg weitere Gewinne generieren können.Die US-amerikanischen Großbanken hätten vergangene Handelswoche die Berichtssaison mit Quartalszahlen zum Halbjahresstand eröffnet und könnten die bisherigen Schätzungen zum Teil deutlich übertreffen. Die Aktie der Aareal Bank bringe zwar erst Mitte August ihr Zahlenwerk heraus, Investoren würden dem Geldhaus trotzdem schon Vorschusslorbeeren geben und würden versuchen eine mehrtägige Konsolidierungsphase auf der Oberseite aufzulösen.Dies eröffne Anlegern bereits jetzt schon die Chance an einem untergeordneten Aufsatzschub zu partizipieren und hier durch binnen weniger Handelstage eine schnelle Renditechance zu erwirtschaften. Die charttechnische Lage sei im Hinblick auf eine breite Unterstützungszone knapp unter dem aktuellen Kursstand besonders hervorzuheben, weil eine sehr enge Absicherung möglich sei und hierdurch ein hervorragendes Chancen/Risiko-Verhältnis (CRV) herausspringe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aareal Bank-Aktie: