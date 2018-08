Kursziel

Aareal Bank-Aktie

(EUR) Rating

Aareal Bank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 38,00 Hold Deutsche Bank Benjamin Goy 02.08.2018 43,00 Halten DZ BANK Christian Koch 02.08.2018 40,00 Hold HSBC Johannes Thormann 30.07.2018 42,50 Hold Warburg Research Andreas Pläsier 24.07.2018 37,00 Hold Kepler Cheuvreux Tobias Lukesch 09.07.2018 41,00 Halten NordLB Michael Seufert 25.06.2018 - Buy Citigroup Nicholas Herman 18.06.2018 43,00 Hold Commerzbank Michael Dunst 30.05.2018 38,50 Halten LBBW Karsten Rühlmann 14.05.2018 43,00 Halten Independent Research Markus Rießelmann 09.05.2018

Börsenplätze Aareal Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

38,83 EUR -1,22% (10.08.2018)



Tradegate-Aktienkurs Aareal Bank-Aktie:

38,60 EUR -1,18% (10.08.2018)



ISIN Aareal Bank-Aktie:

DE0005408116



WKN Aareal Bank-Aktie:

540811



Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

ARL



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Aareal Bank-Aktie:

AAALF



Kurzprofil Aareal Bank AG:



Die Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) ist ein auf den Immobiliensektor spezialisiertes Bankhaus mit Hauptsitz in Wiesbaden. Unter seinem Dach sind alle Tochterunternehmen der Gruppen Strukturierte Immobilienfinanzierungen und Beratungs-Dienstleistungen gebündelt. Das Segment Strukturierte Immobilienfinanzierungen umfasst die Immobilienfinanzierungs- und Refinanzierungsaktivitäten der Aareal Bank. Hier begleitet die Bank im Rahmen einer Drei-Kontinente-Strategie nationale und internationale Kunden bei ihren Immobilienprojekten in Europa, Nordamerika und Asien. Im Segment Consulting/Dienstleistungen bietet die Aareal Bank der institutionellen Wohnungswirtschaft Dienstleistungen und Produkte für die Verwaltung von Wohnungsbeständen sowie für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs. (13.08.2018/ac/a/d)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Immobilienfinanzierers Aareal Bank AG (ISIN: DE0005408116, WKN: 540811, Ticker-Symbol: ARL, Nasdaq OTC-Symbol: AAALF) vor Quartalszahlen zu? 43,00 oder 37,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Aareal Bank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Aareal Bank AG wird am 14. August ihre Zahlen für das zweite Quartal 2018 bekannt geben.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Aareal Bank-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von der DZ BANK, Christian Koch, in einer Aktienanalyse vom 02.08.2018 sein "halten"-Votum bestätigt. Der faire Wert wurde von 44,00 auf 43,00 Euro gesenkt. Das Unternehmen sollte das zweite Quartal solide beendet haben, so der Analyst. Im Fokus stehe das überschüssige Kapital der Bank. Neben einer Dividende mindestens auf dem Niveau von 2017 sei eine Sonderausschüttungen oder Aktienrückkäufe das wahrscheinlichste Szenario.Die niedrigste Kursprognose für die Aareal Bank-Aktie kommt von Kepler Cheuvreux und liegt bei 37,00 EUR. Tobias Lukesch, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat in einer Aktienanalyse vom 09.07.2018 seine "hold"-Einstufung für den Titel bestätigt. Lukesch sehe ein schwieriges Marktumfeld für den Immobilienfinanzierer, das Margen und Zinseinkünfte belaste. Grund seien weniger frühzeitige Kreditrückzahlungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Aareal Bank-Aktie?