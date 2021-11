Börsenplätze AXA-Aktie:



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (18.11.2021/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Volker Sack von der NORD LB:Volker Sack, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Versicherungkonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Traditionell präsentiere AXA lediglich Umsatzzahlen zu Q1 und Q3, die von eher begrenzter Aussagekraft seien. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum habe der AXA-Konzern nach 9M/2021 einen um 3,5% erhöhten Umsatz in Höhe von EUR 75,969 Mrd. (Vj.: EUR 73,385 Mrd.) erzielt. Generiert worden sei das Umsatzplus insbesondere über die Sparten Life&Savings (+7,6%) und Asset Management (+16,4%), während die übrigen Sparten Property&Casualty (+1,7%) und Health (+1,2%) nur unterdurchschnittlich hätten wachsen können. In der Quartalssicht Q3 seien die Umsatzerlöse um 5,2% auf EUR 22,104 Mrd. (Vj.: EUR 21,004 Mrd.) gestiegen. Mit Ausnahme der Sparte Health (+3,2%) hätten sämtliche Sparten zum Teil deutlich zulegen können.AXA habe von Wachstum geprägte Umsatzzahlen für 9M berichtet, deren Aussagegehalt eher begrenzt gewesen sei. Wie bei anderen Versicherern dürften die Großschäden aus den Naturkatastrophen in Q3 die Ergebnisgrößen belastet haben. Allerdings scheine die Schadenslast mit EUR 800 Mio. für Sturmtief Bernd und Hurrikan Ida verdaubar zu sein. Zusätzliche Impulse für die Kursentwicklung erwarte der Analyst aus dem Aktienrückkaufprogramm. Nach wie vor sei die AXA-Aktie mit KGVs von unter 10 vergleichsweise günstig.Volker Sack, Aktienanalyst der NORD LB, bestätigt daher für die AXA-Aktie sein Anlageurteil "kaufen". Das Kursziel werde von EUR 28,00 auf EUR 30,00.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der AXA S.A.: Keine vorhanden.