Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (03.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), empfehlen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, Euronext Paris-Symbol: CS) unter die Lupe.Mit einem Nettogewinn in Höhe von EUR 7,2 Mrd. in GJ 21 habe AXA die Erwartungen von EUR 7,0 Mrd. leicht übertreffen können, was einer Eigenkapitalrendite von 14,7% entspreche. Der operative Gewinn habe dabei mit den Erwartungen von EUR 6,8 Mrd. übereingestimmt und die Umsätze hätten fast EUR 100 Mio. betragen (+3% im Jahresvergleich). Positiv hervorzuheben sei ebenfalls, dass AXA XL im GJ 21 das operative Gewinnziel von EUR 1,2 Mrd. erreicht habe, was eine signifikante Verbesserung zu den Vorjahren darstelle. Laut Management sei das Segment jetzt gut positioniert für nachhaltiges und diszipliniertes Wachstum.Das Unternehmen wolle eine Dividende in Höhe von EUR 1,54 je Aktie ausschütten, was einer Dividendenrendite von 6,6% entspreche. Die Solvenzquote sei sehr solide bei 217% und habe im GJ 21 die Erwartungen (215%) sogar leicht übertreffen können.Außerdem habe die Holding-Gesellschaft des globalen Versicherers eine Cash-Position von EUR 4,5 Mrd., was signifikant über dem Ziel von EUR 1 bis 3 Mrd. liege, wodurch aus Sicht der Analysten der RBI auch zusätzliche Aktienrückkäufe nicht ausgeschlossen werden könnten (ein EUR 0,5 Mrd.-Programm wurde vor kurzem gestartet). Eine mit den GJ 21-Ergebnissen angekündigte Restrukturierung solle bis 2023 EUR 1 Mrd. und bis 2026 EUR 2 Mrd. an Barmitteln beitragen.In Anbetracht der operativen Gesamtleistung im GJ 21 erwarte AXA, dass der operative Gewinn je Aktie am oberen Ende der Zielspanne von 3% bis 7% über den Dreijahreszeitraum 2020 (bereinigt um COVID- und Naturkatastrophen-Effekte) bis 2023 wachsen könne.Die Bewertung der AXA relativ zum Markt sei weiterhin attraktiv mit einem KGV in Höhe von 7,1-7,8x (Abschlag von 20% bis 30% zu Vergleichsunternehmen). Die Kapitalisierung und Cash seien sehr stark und durch die vernachlässigbare Exposure zu Russland, Ukraine und Weißrussland sähen die Analysten der RBI die direkten Gefahren des Ukraine-Krieges nicht als erhebliches Risiko auf die Performance, Dividende und Aktienrückkäufe.Die Markvolatilität und somit das kurzfristige Risiko seien aufgrund der geopolitischen Lage weiterhin hoch, aber auf langfristige Sicht (angenommen, der Krieg eskaliere nicht auf weitere Länder) sehen Bernd Maurer und Oliver Simkovic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, die AXA als gutes und stabiles Investment und bestätigen ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 27,00. Dies sei eine Reduktion von zuvor EUR 28,50 aufgrund geringerer Bewertungen von Vergleichsunternehmen, einem von den Analysten der RBI angesetzten KGV-Risikoabschlag von 5% und etwas höheren Kapitalkosten. (Analyse vom 03.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen