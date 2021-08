Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (11.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Das Zahlenwerk für das erste Halbjahr 2021 habe über den Erwartungen gelegen. Auf regionaler Ebene habe sich ein teilweise deutlicher Anstieg des operativen Ergebnisses auf bereinigter Basis in allen Bereichen gezeigt (Ausnahme: International und Central Holdings rückläufig). Die Bilanzkennzahlen (per 30.06.2021) würden einen deutlichen Erholungstrend aufzeigen. Darüber hinaus habe der Versicherer eine signifikante Verbesserung der Rentabilität aufgewiesen. Insgesamt sehe der Analyst die Entwicklung des Versicherers nach den deutlich negativen Auswirkungen durch Covid-19 im letzten Jahr wieder positiv. Im Rahmen der H1-Zahlen habe AXA erneut das Ziel für die Sparte AXA XL in 2021 (underlying earnings von 1,20 Mrd. Euro) bestätigt. Der Analyst passe seine Prognosen (u.a. EPS 2021e: 2,82 (alt: 2,75) Euro; DPS 2021e: unverändert 1,50 Euro; EPS 2022e: unverändert 2,90 Euro; DPS 2022e: unverändert 1,60 Euro) teilweise an.Bei einem erwarteten Gesamtertrag (zwölf Monate) von über 10% lautet das Votum für die AXA-Aktie neu "kaufen" (alt: "halten"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 24,00 auf 26,00 Euro angehoben. (Analyse vom 11.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:23,97 EUR +0,67% (11.08.2021, 11:01)