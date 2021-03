Euronext Paris-Aktienkurs AXA-Aktie:

22,00 EUR -0,43% (04.03.2021)



ISIN AXA-Aktie:

FR0000120628



WKN AXA-Aktie:

855705



Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXA



Euronext - Paris Ticker-Symbol AXA-Aktie:

CS



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AXA-Aktie:

AXAHF



Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (05.03.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Versicherungskonzerns AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Das Zahlenwerk für das zweite Halbjahr 2020 (untestiert) habe unter den Erwartungen gelegen. Auf regionaler Ebene habe der Versicherer einen Rückgang der Bruttoerträge in allen Bereichen (Ausnahme: Asien) verzeichnet. Die in H1 2020 prognostizierte Pandemie-bedingte Schadensbelastung von rund 1,50 Mrd. Euro sei nicht überschritten worden, weshalb es in H2 2020 zu keinen weiteren Belastungen durch die Pandemie gekommen sei. Für H1 2021 rechne der Analyst mit zusätzlichen Belastungen durch die Pandemie, da sich die Lockdown-Maßnahmen in vielen, für AXA relevanten, Ländern verlängert hätten. Er rechne jedoch mit signifikanten Fortschritten der weltweiten Impfprogramme im Verlauf des ersten Halbjahres, sodass er ab H2 2021 von einer deutlichen Verbesserung der Wirtschaftslage ausgehe. Dies sei jedoch bereits in seinen Prognosen berücksichtigt.Die Bilanzkennzahlen (per 31.12.2020) hätten weiterhin auf einem soliden Niveau gelegen. Die neue Guidance sehe bis 2023 ein jährliches Wachstum der underlying earnings zwischen 3% und 7% vor. Der Analyst lasse seine Prognosen unverändert. Seit der Hochstufung auf "kaufen" am 11.03.2020 habe sich der Aktienkurs deutlich positiv (+24,0%) entwickelt und er sehe die Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau fair bewertet.Das Votum für die AXA-Aktie lautet, bei einem erwarteten positiven Gesamtertrag (zwölf Monate) von unter 10%, nun neu "halten" (alt: "kaufen"), so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 23,00 auf 22,50 Euro gesenkt. (Analyse vom 05.03.2021)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:21,83 EUR -0,64% (05.03.2021, 11:49)