Kurzprofil AXA S.A.:



AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF) ist ein international führendes Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen. Für Firmen- und Privatkunden bietet die Gesellschaft eine Vielzahl an Versicherungsprodukten wie Vorsorge-, Sach- und Lebensversicherungen an. Daneben ist AXA verstärkt im Finanzbereich (Bausparverträge, Investment- und Assetmanager) tätig. Die Produkte des Unternehmens reichen von privaten Lebensversicherungen über Vermögensverwaltungen bis hin zu Sachschadendeckungen von Naturkatastrophen. (06.03.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - AXA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des französischen Versicherungsunternehmens AXA S.A. (ISIN: FR0000120628, WKN: 855705, Ticker-Symbol: AXA, EN Paris: CS, Nasdaq OTC-Symbol: AXAHF).Der Konzern habe gestern die Übernahme der im Sacherstversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft tätigen XL Group angekündigt. Demnach würden den XL Group-Aktionären 57,60 USD je Aktie in bar geboten. Das Angebot entspreche damit einer Prämie von 33% auf den Schlusskurs der XL Group-Aktie vom 02.03. und bewerte den Versicherer mit 15,3 Mrd. USD. AXA erwarte durch die Übernahme jährliche Synergien von 0,4 Mrd. USD vor Steuern (u. a Kosteneinsparungen: 0,2 Mrd. USD; Ertrags-Synergien: 0,1 Mrd. USD). Die Finanzierung solle über Barmittel (rund 3,5 Mrd. Euro), Einnahmen durch den geplanten IPO von Teilen der US-Aktivitäten (rund 6,0 Mrd. Euro) sowie nachrangigem Fremdkapital (rund 3 Mrd. Euro) erfolgen und werde die Solvabilitätsquote zum Ende des Jahres 2018 auf 190% bis 200% (31.12 2017: 205%) drücken.Der Analyst halte die geplante Übernahme (Abschluss: Ende des dritten bzw. im vierten Quartal 2018 erwartet) für strategisch durchaus sinnvoll, weil AXA durch den deutlichen Ausbau des Sachversicherungsgeschäfts (Anteil inkl. XL Group: 50%; Anteil aktuell: 39%) die Abhängigkeit von Entwicklungen an den Kapitalmarkten weiter abbaue Ferner werde AXA dadurch zum Marktführer im Sachversicherungsgeschaft bei Firmenkunden. Jedoch sei der Kaufpreis trotz Marktführerschaft mit Blick auf die Bewertungsmultiples (KGV 2019e: 14,4; KBV 2018e: 1,5 (vor Synergien) ambitioniert (zum Vergleich Median US-Versicherer KGV 2019e: 9,5; KBV 2018e: 1,0). Das Wertpapier habe auf die Ankündigung mit einem Kursrutsch (05.03.: -10%) reagiert, wohingegen der Aktienkurs der Allianz, der auch ein Interesse an der XL Group nachgesagt worden sei, um 2% habe steigen können.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die AXA-Aktie weiterhin mit "halten". Das Kursziel sei von 27,00 auf 25,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 06.03.2018)Börsenplätze AXA-Aktie:Xetra-Aktienkurs AXA-Aktie:22,96 EUR -0,20% (06.03.2018, 11:29)