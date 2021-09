Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil AUTO1 Group SE:



Die im Jahr 2012 gegründete AUTO1 Group (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) ist ein Multi-Brand Technologieunternehmen, das die besten Lösungen für den Onlinekauf und -verkauf von Gebrauchtwagen entwickelt. Ihre europäischen Konsumentenmarken wie wirkaufendeinauto.de bieten Kunden einen schnellen und einfachen Weg, Autos zu verkaufen. Ihre Händlermarke AUTO1 betreibt Europas größte Handelsplattform für den professionellen Autohandel. Mit ihrer Retail-Marke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Netzwerk und operative Erfahrung, um ein überlegenes Kundenerlebnis für den Onlinekauf von Gebrauchtwagen zu entwickeln.



Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern tätig und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,83 Mrd. EUR. Nach dem erfolgreichen Börsengang im Februar 2021 werden die Aktien des Konzerns im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AUTO1-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Autohändlers AUTO1 Group SE (ISIN: DE000A2LQ884, WKN: A2LQ88, Ticker-Symbol: AG1) unter die Lupe.Die Unfall-Fahrt des MDAX-Titels gehe weiter. Daran würden auch die am Mittwoch publizierten Halbjahreszahlen des Unternehmens nichts ändern. Denn steigenden Umsätzen stünden nach wie vor auch wachsende Verluste gegenüber. Der Aktienkurs sei - trotz einer leichten Erholung am Donnerstag - meilenweit von alten Höchstständen entfernt.Zwar habe der Umsatz gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 um 53 Prozent auf 1,9 Mrd. Euro zugelegt, gleichzeitig habe sich aber auch der operative Verlust der Berliner auf 37 Mio. Euro vervierfacht.Unterm Strich habe AUTO1 in den ersten sechs Monaten einen Verlust von 282 Mio. Euro angehäuft. Allen voran die frühzeitige Rückzahlung einer Wandelanleihe nach dem Börsengang Anfang Februar habe ins Kontor geschlagen.Auch würden sich die hohen Marketing-Ausgaben des Unternehmens bemerkbar machen. Sie hätten mit 79 Mio. Euro in H1 um mehr als das Zweieinhalbfache über dem Wert aus den ersten sechs Monaten 2020 gelegen.Am Mittwoch habe die AUTO1-Aktie bei 30,59 Euro ein neues Rekordtief markiert und sei trotz der leichten Erholung von 0,4 Prozent am Donnerstagmittag inzwischen 18 Prozent vom Ausgabepreis beim IPO entfernt.Die Abwärtsbewegung der AUTO1-Aktie sei voll intakt und eine Bodenbildung lasse nach wie vor auf sich warten.DER AKTIONÄR bleibt den Berlinern gegenüber kritisch und rät Anlegern auch weiterhin, einen Bogen um die AUTO1 Group-Aktie zu machen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 16.09.2021)