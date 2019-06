Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (28.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michael Schröder von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.AURELIUS veräußere ihre Konzerntochter Solidus Solutions an von Centerbridge Partners beratene Private Equity Fonds. Der Verkaufspreis (Enterprise Value) werde zum Vollzugstag rund 330 Mio. Euro betragen. Der Deal stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden und dem Abschluss der Konsultation mit dem zentralen Betriebsrat der Solidus Solutions in den Niederlanden. Mit dem Closing werde in den nächsten acht bis zwölf Wochen gerechnet.Doch damit nicht genug: Vor dem Hintergrund des erfolgreichen Verkaufs werde der AURELIUS-Vorstand der ordentlichen Hauptversammlung am 19. Juli 2019 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 3,00 Euro/Aktie (1,50 Euro Basisdividende zuzüglich 1,50 Euro Partizipationsdividende je Aktie) für das Geschäftsjahr 2018 vorschlagen und einen entsprechenden Antrag in der Hauptversammlung unterstützen.Bei der Partizipationsdividende habe DER AKTIONÄR zwar etwas mehr erwartet. In Summe könne sich die Dividendenrendite (nach dem heutigen Kursprung) von rund sieben Prozent sehen lassen. Der Aktien-Musterdepotwert ist damit ein echtes Dividendenschnäppchen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Der Titel sollte im Vorfeld der Hauptversammlung in drei Wochen weiter Boden gutmachen können und Kurs auf die 50-Euro-Marke nehmen. (Analyse vom 28.06.2019)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:41,94 EUR +7,21% (28.06.2019, 10:49)