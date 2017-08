ISIN AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 20 Konzernunternehmen mit rund 20.500 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,5 Milliarden Euro (Juli 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de (10.08.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie dürfte nach sehr guten Zahlen die 200-Tage-Linie angehen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi halte die heute veröffentlichten Zahlen von AURELIUS für sehr gut. Die Zahlen dürften an der Börse ganz gut ankommen. Man dürfte bei der AURELIUS-Aktie einen kleinen Tipp nach oben sehen. Möglicherweise werde die AURELIUS-Aktie die 200-Tage-Linie in den nächsten Tagen angehen. Im laufenden Jahr dürfte bei AURELIUS noch der eine oder andere Verkauf kommen. Was die Dividende betreffe, sei man nun bei 5 Euro oder vielleicht etwas darüber. Im Hinblick darauf sei die AURELIUS-Aktie sehr lukrativ, glaube der Börsenexperte. Man könne davon ausgehen, dass die AURELIUS-Aktie in den nächsten Monaten wieder anziehen werde.Wenn man die AURELIUS-Aktie hat, muss man eventuelle Short-Attacken allerdings in Kauf nehmen und aussitzen können, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.08.2017)Xetra-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:50,60 EUR +0,36% (10.08.2017, 10:21)Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:50,621 EUR -0,35% (10.08.2017, 10:36)