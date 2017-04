Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. (11.04.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktie: Verdächtige Insiderverkäufe - Finger weg! AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) wegzulassen.Nach dem Absturz infolge der Short-Attacke des Hedgefonds Gotham City habe sich die AURELIUS-Aktie nicht wirklich erholt. Inzwischen habe es den zweiten Report von Gotham City gegeben, der laut dem Aktienprofi nichts Neues enthalte. Er habe auch zu keinem neuen Absturz der AURELIUS-Aktie geführt.Was den Börsenexperten aber skeptisch stimme, seien andere Sachen, die zwar schon länger bekannt gewesen seien, nicht jeder wisse sie aber. Bei AURELIUS seien seit Dezember Insider-Verkäufe von über 170 Mio. Euro von den Vorständen und vom Aufsichtsrat durchgeführt worden. Das sei eine Summe, die nach Ansicht des Börsenexperten nicht normal sei. Hier werfe sich die Frage auf, warum man so massiv eigene Aktien verkaufe. Maydorn verweise auch darauf, dass die Vorstandsgehälter bei AURELIUS jegliche Dimensionen sprengen würden. Die drei Vorstände würden 27 Mio. bekommen. Es sei davon auszugehen, dass der Vorstandschef mehr als die Hälfte davon bekomme. Das wäre mehr als der bestbezahlte DAX-Vorstand.Anleger sollten die Finger von der AURELIUS-Aktie weglassen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.04.2017)Börsenplätze AURELIUS-Aktie:XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:41,425 EUR +0,44% (11.04.2017, 14:02)