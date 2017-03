XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

Kurzprofil AURELIUS AG:



Die AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist seit vielen Jahren international erfolgreich im Markt für Unternehmensübernahmen und eine der führenden europäischen Beteiligungsgruppen. Ausgehend von Büros in München, London, Stockholm und Madrid erwirbt AURELIUS europaweit Unternehmen und Konzernabspaltungen mit Entwicklungspotenzial. Die Tochterunternehmen werden unter dem Dach von AURELIUS strategisch langfristig ausgerichtet und weiterentwickelt und profitieren dabei von der Managementerfahrung und Finanzkraft des Mutterkonzerns.



Aktuell zählen weltweit 25 Konzernunternehmen mit Standorten in Europa, Asien, und den USA zum AURELIUS Konzern. Dazu gehören zahlreiche bekannte Traditionsmarken, Dienstleistungsunternehmen sowie Industrieunternehmen. Die Akquisition von Unternehmen erfolgt nach strengen Investitionskriterien, unterliegt aber keinem Branchenfokus. Die Aktie der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist im m:access der Börse München gelistet und wird unter der ISIN DE000A0JK2A8 an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de.







Grünwals (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Myriad Opportunities Master Fund Limited erhöht Shortposition in Aktien der AURELIUS AG:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Myriad Opportunities Master Fund Limited setzen ihre Short-Attacke auf die Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) fort.Die Finanzprofis des Hedgefonds Myriad Opportunities Master Fund Limited haben am 08.03.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,60% auf 0,74% der Aktien der AURELIUS AG ausgebaut.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der AURELIUS AG:0,75% BG Master Fund Plc (23.12.2016)0,74% Myriad Opportunities Master Fund Limited (08.03.2017)0,58% CQS (UK) LLP (22.08.2016)Börsenplätze AURELIUS-Aktie: