Börsenplätze AURELIUS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

51,45 EUR +1,08% (05.07.2018, 13:06)



Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

51,50 EUR +0,88% (05.07.2018, 13:08)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurzprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 21 Konzernunternehmen mit rund 20.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 3,5 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,9 Milliarden Euro (Stand: April 2018).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de. (05.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AURELIUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) unter die Lupe.AURELIUS sei auf Einkaufstour in Skandinavien. Die Scandinavian Cosmetics-Gruppe, eine Tochtergesellschaft, übernehme die norwegische Solis International Cosmetics mit Wirkung zum 30. Juni 2018, inklusive der Tochter Alf Sörensen. Ein Kaufpreis sei nicht genannt worden.Infolge der Übernahme solle der Umsatz um mehr als 15% auf mehr als 100 Mio. Euro wachsen. Wie AURELIUS vermelde, könne das überproportionale Wachstum des bestehenden Markenportfolios dadurch weiter ausgebaut werden. Die eingekaufte Solis International Cosmetics passe wegen des gleichen Tätigkeitsbereichs als Kosmetikvertrieb vieler namhafter Marken hervorragend in das Portfolio der AURELIUS-Tochter.Nils Haase, Vice President von AURELIUS, habe die Akquisition als bedeutenden Meilenstein bezeichnet. Außerdem, so Haase, möchte man "mit Scandinavian Cosmetics organisch sowie über eine langfristig angelegte M&A-Strategie weiter expandieren".Eine weitere gute Nachricht: Der Shortseller BG Master Fund habe sich nach der schrittweisen Senkung der Leerverkaufsposition jetzt komplett zurückgezogen. Infolgedessen reduziere sich die Zahl der Shortseller auf die BNP Paribas mit 0,59% der Aktien sowie der OCH-ZIFF Management Europe Limited mit 1,31% der Aktien.Die 50-Euro-Marke habe der Titel nur kurzzeitig unterschritten und behaupte sich seitdem wieder über der wichtigen Marke.Anleger sollten bei der AURELIUS-Aktie dennoch zunächst an der Seitenlinie verharren, sie aber auf die Watchlist setzen, so Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link