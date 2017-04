XETRA-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

39,235 EUR +1,84% (20.04.2017, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs AURELIUS-Aktie:

39,276 EUR +2,85% (20.04.2017, 16:35)



ISIN AURELIUS-Aktie:

DE000A0JK2A8



WKN AURELIUS-Aktie:

A0JK2A



Ticker-Symbol AURELIUS-Aktie:

AR4



Kurszprofil AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA:



Die AURELIUS Gruppe (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4) ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.



Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 23 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 2 Milliarden Euro (Stand Februar 2017).



Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. (20.04.2017/ac/a/nw)







Grünwals (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Jericho Capital Asset Management LP baut Shortposition in Aktien der AURELIUS AG nach wie vor aus:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Jericho Capital Asset Management LP bleiben im Attacke-Modus gegen die Aktien der AURELIUS AG (ISIN: DE000A0JK2A8, WKN: A0JK2A, Ticker-Symbol: AR4).Die Finanzprofis des im Jahr 2012 gegründeten Hegdefonds Jericho Capital Asset Management LP mit Sitz in New York, USA, haben am 19.04.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 2,94% auf 3,15% der Aktien der AURELIUS AG angehoben.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von AURELIUS:3,15% Jericho Capital Asset Management LP (19.04.2017)0,64% Coltrane Asset Management, L.P. (30.03.2017)0,61% BG Master Fund Plc (03.04.2017)0,53% OCH-ZIFF MANAGEMENT EUROPE LIMITED (18.04.2017)0,52% Marshall Wace LLP (19.04.2017)0,50% Highbridge Capital Management, LLC (10.04.2017)0,38% CQS (UK) LLP (30.03.2017)0,23% Myriad Opportunities Master Fund Limited (28.03.2017)0,03% Gotham City Research LLC (29.03.2017)Börsenplätze AURELIUS-Aktie: